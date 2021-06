Tidlig antarktisk hundemat var like god som den er i dag, men fungerende huskies var underernært

Det ville ikke ha vært noe tøffere miljø for en arbeidshund, men huskiene fra tidlige antarktiske ekspedisjoner var drastisk underernærte, så mye at de til og med tyttet til å spise sin egen drit.

Analyse av et hundre år gammelt hundekjeks antyder at sledehundene fikk riktig mat, men de fikk bare ikke nok.

Forskere fra Canterbury Museum, University of Lincoln og University of Otago studerte innholdet i en 100 år gammel Spratt hundekake, som ble brukt under Scott og Shackleton-ekspedisjonene, ettersom de var lette å transportere, krevde ingen forberedelser og de gikk ikke til grunne.

De fant at mens kjeksene var næringsrike sammenlignet med moderne hundemat, var porsjonene altfor lave.

For å matche energiinntaket som kreves av moderne sledehunder, ville Huskies på tidlige Antarktis-ekspedisjoner trengt å spise mellom 2,6 kg og 3,2 kg hundekaker om dagen.

Historiske beretninger antyder imidlertid at rasjonene på noen ekspedisjoner bare var rundt 0,5 kg kjeks og noen ganger var så lave som 0,3 kg.

Medfølgende Dr. Jill Haley, kurator for menneskets historie ved Canterbury Museum, med en av Spratt’s hundekaker.

Forskere ved University of Otago brukte laserbasert analyse for å bestemme sammensetningen av materialene i kaken, ned til mikronoppløsning.

De identifiserte en rekke komponenter, inkludert hvete, havre og bein.

Dr. Craig Bunt, lektor i husdyrvitenskap ved University of Lincoln, sammenlignet kakene med lignende matvarer, inkludert moderne hundemat, og beregnet hvor mange kilojoule energi hver informasjonskapsel ville ha gitt.

Resultatene har vært publisert i Polarregister og hovedforfatter Dr. Jill Haley, kurator for menneskets historie ved Canterbury Museum, sa at hunder var en viktig del av de historiske ekspedisjonene.

Medfølgende Hunder var avgjørende for tidlige antarktiske ekspedisjoner, men de var drastisk underernærte.

“Tidlige oppdagelsesreisende verdsatt hundene sine, ikke bare for å trekke sleder, men for deres selskap i den dystre isolasjonen av Antarktis,” sa Haley, som kuraterte utstillingen på Canterbury Museum i 2018. Hunder i Antarktis: Historier fra pakken.

“Vår analyse av en delvis smuldret Spratt hundekake, en av fire som ble tatt hånd om av Canterbury Museum, fant at innholdet i kakene ikke var så forskjellig fra moderne hundekjeks.

“Imidlertid ga antallet hunder som ble matet på ekspedisjonene ikke nok drivstoff til deres høyenergiaktiviteter.”

Tingene Kaptein Scotts hunder på Quail Island, muligens fra det andre partiet på 14 hunder som skulle sørover i 1911.

Husdyrmat var en relativt ny oppfinnelse på begynnelsen av 1900-tallet, men det ble ansett som overlegen å mate hunder matrester eller la dem rote for seg selv.

Spratt’s hundekaker ble brukt på to arktiske polarekspedisjoner før de ble brakt sørover av kaptein Robert Falcon Scott. Oppdagelse ekspedisjon (1901-1904).

Alle 18 sledehundene på ekspedisjonen ble matet kjeks sammen med tørket fisk fra Norge.

Imidlertid døde de alle etter å ha konsumert foreldet fisk på en akingekspedisjon.

Scotts hunder Nytt land ekspedisjon (1910-1913) matet de bare på Spratt-kjeks, men med rasjoner på bare 0,3 kg hver per dag ble de desperat sultne og spiste til og med sin egen ekskrement.

JOHN KIRK-ANDERSON / Stuff Osman var en av hundene på Scotts Terra Nova-ekspedisjon i 1910.

Blant flokken var “Osman the Great”, antatt å være Scotts favoritthund.

Ernest Shackleton tok Spratt’s hundekaker i seg Nimrod (1907-1909) Y Utholdenhet (1914-1917), men hundene ble også matet selkjøtt, fett og pemmikan, en høyenergiblanding av fett og protein.