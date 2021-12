Den tidligere direktøren for strategikonsulentfirmaet McKinsey Belgium, Jacques Pugin, er siktet i Win-saken, navnet på et datterselskap av Nethys, et digitalt og kommunikasjonsnettverksselskap.

Ifølge opplysninger fra Liku lørdag blir personen stilt for retten på siktelser for kriminell sammenslutning, misbruk av selskapets eiendeler og underslag av offentlige midler.

Jacques Pugin ble fetisjrådgiver for kultene på den tiden av Stephane Moreau, så vel som arkitekten for de nylig kansellerte salgene for VOO, Win og Elicio.

Jeg ringte Mr. Bogin og hans advokat, og de svarte ikke på de daglige økonomiske og finansielle forespørslene. Liege statsadvokatembeter, som har saksansvarlig, ønsket ikke å kommentere.

Etterforskningsdommer Frederic Frenay og etterforskere mener det er nok bevis i saken til å stille spørsmål ved undervurderingen av Win, et selskap som Ardentia Tech, et selskap opprettet for anledningen av Liège-forretningsmannen og Mithra-president François Fornieri, hadde kjøpt opp for en sum nær ca. 8 millioner euro. I dag ser det ut til at metoden for å beregne verdsettelsen er i tvil og at Win ville vært verdt €28 millioner på det tidspunktet.

Denne saken er den mest avanserte rettslige handlingen i Nethys-galaksen og kan være den første som får vite dens rettslige avslutning.