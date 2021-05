Tidligere Celtic-spiss Ibrahimovic er utelukket fra verdenscupen på grunn av en hamstringskade.

Sky sports-ekspert Andy Walker har angivelig blitt utestengt fra Ibrax.

Den tidligere Celtic-spissen imponerte ikke gårsdagens gamle faste derby, og nå skal det ha vært en rekke kommentarer han kom med om Kerrs økonomi.

Daily Mail sier at Light Blues burde be om unnskyldning før Walker kan komme tilbake til Ibrax.

Kommentator Ian Crocker gikk sammen med Ally McCoyst og James McBaden i går, sammen med den tidligere Jersey-spissen Chris Boyd i studio med Elith Barber og Stillian Petrov.

I mellomtiden har John F. Kennedy, den gamle, nykommeren Nick Welsh, vært ansvarlig for Celtics største derby-nederlag på 13 år, siden han var ved føttene til den første dommeren.

Hobs tapte 4-1 for Ibrax etter at Calum McGregor sendte 26 minutter ut i kampen.

Den skotske midtbanespilleren hadde bare samlet sin første advarsel for en tur til Ryan Kent tre minutter tidligere.

Waliserne rocket spillet da McGregor deretter slo ned Glenn Camara for å bygge videre på Khmer Rouges åpning, men Hobs kom tilbake for å vise esset i sin andre gule mens Kerr feiret.

Det var en ødeleggende dobbel, selv om de utlignet trakten gjennom Otson Edward, men siden oktober 2007 har Alfredo Morelos, Roof og Jermaine Defoe akkumulert elendighet ettersom Rangers er maktesløse for å forhindre deres største derby-seier.

Etter å ha sett de falne mestrene ikke klarte å registrere en toppkampanje for første gang på 21 år mot sine bitre rivaler, vendte midlertidig sjef Kennedy seg til walisisk.

“Det at Rangers-poengene blir utvist samtidig spiller tilsynelatende til deres fordel,” sa han. “Vi kom tilbake i det, men vi var ikke sterke nok til å sikre boksen vår på viktige øyeblikk.

“Hver gang sjansen vår er, vil det alltid være vanskelig å komme opp med 10 mann, og vi kan ikke få ballen i nettet.

“Det er litt som om vi er tilbake (hele sesongen) – men det gjorde alt vanskeligere på grunn av beslutningen om å sende tid.

“Jeg synes det er en dårlig beslutning. Ikke et sekund, for han er en gul mann og gjør et kompromiss på bakken.

“Jeg ba dommeren om å avklare i halv tid hvorfor jeg hadde bestilt ham for første gang. Ordene han sa til meg var nøyaktig” Dette er en uansvarlig utfordring “. Dette er ikke uansvarlig, har jeg sett.

“Det er et flott spill for en ung offiser som ikke har mye erfaring. Han kaller oss veldig harde.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Han er den mest frustrerte mannen i Ibrax i dag.

“Jeg føler for ham fordi jeg ikke synes han fortjener det. Vel, han tar en beslutning om å gå på bakken (for det andre) han vil lære. Men han burde ikke være i den posisjonen i utgangspunktet, han burde ikke ‘ t har hatt gult kort før. ”