Tidligere «Dancing with the Stars»-proffen Maxime Teremez veier inn i nytt dommerpanel: «Det er det rareste TF1-valget»

Etter avgangen til danserne Denitsa Ikonomova, Christian Millet, Maxime Teremez eller Joel Lussolo, annonserte danserne rundt danseren Coralie Licata via Instagram at hun heller ikke vil delta i den nye versjonen av Dancing with the Stars. Samuel Texier bør også følge exit-dansetrinnet.

TF1 Telecrochets ikoniske figur, Maxime Teremez, annonserte først prosjektet på Instagram «Forandret virkelig livet mitt»Showets valg angående den nye juryen for sesong 12 ble sterkt kritisert. «To stjernedansere, Marie-Agnes Guillot og Francois, som allerede var der i fjor, så Bilal (Hasani, red.anm.) og så Chris Marks., kan vi høre i en TikTok-video som er en spørsmål-og-svar-økt med en danser som for tiden driver et danseverksted i Argelès-sur-Mer. «For meg er det en danser som kan selskapsdans, men dette er et show, et show basert på selskapsdans i kjernen.»

Gripende, avslutter Maxime Dereymez med disse ordene. «Når du ikke har vokabularet til å bedømme selskapsdans, er det problematisk. Vel, det er TF1s valg, det er veldig annerledes.»