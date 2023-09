Tidligere Dire Straits-gitarist Jack Sonny er død

Fueling Dire Straits er tenkt på av Mark Knopfler, en gitarist med en særegen lyd, og gruppens grunnlegger. Men han var selvfølgelig ikke alene i Dire Straits. Jack Sonny, gruppens «andre gitarist,» er mye mindre kjent. Han er hjemmehørende i Pennsylvania, fullt navn John Thomas Soney, og ble venn med Mark Knopfler mens han jobbet i en musikkinstrumentbutikk i New York City. I desember 1984 inviterte sistnevnte ham til å bli med i Dire Straits mens gruppen turnerte og forberedte seg på å spille inn hiten «Sultans of Swings». En medkriger Det skulle bli hans bestselgende album og en av de største hitene på 80-tallet. Jack Sonny erstattet Hal Lindels, som etterfulgte det britiske bandets bror og grunnlegger David Knopfler.

Jack Sonny var bare i Dire Straits i fire år, men han nøt en av gruppens mest produktive perioder. Spesielt den monumentale turneen som fulgte etter utgivelsen En medkriger Spilt på utsolgte stadioner. De spilte tretten kvelder på rad på Wembley Arena (ikke å forveksle med stadion med samme navn) samt under Live Aid for å hjelpe det etiopiske folket som lider av en forferdelig hungersnød.

I 1988 startet Jack markedsføring for Sony og har alltid vært knyttet til musikk. Og på 1970-tallet fortsatte han å opptre med ensemblet han grunnla, Leisure Class.

Kunngjøringen om Jack Sonnys død ble gjort av keyboardist Alan Clark og Dire Straits Legacy på mandag, etter at medlemmer av sistnevnte annonserte at Jack Sonny ikke ville være i stand til å bli med dem på kommende konserter på grunn av helseproblemer. Torsdag kunngjorde musikerne hans bortgang ved å legge ut følgende melding: «Vår elskede Jack har etterlatt et tomrom i våre hjerter og sjeler … vi vil savne deg dypt. Du blir alltid hos oss. «

Jack Sonny døde 20. august. Han er 68 år gammel.