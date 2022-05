Tidligere frøken Frankrike Larry Tilliman har skilt lag med kokken Juan Arpeles: «Takk for denne turen»

I 7 år delte Laury Thilleman livet sitt med kokken Juan Arbelaez. Men paret ønsket å avslutte forholdet. Den tidligere frøken Frankrike kunngjorde splittelsen på sosiale medier. «Etter 7 år med intens lykke og å leve sammen med en hastighet på tusen miles i timen, bestemte Juan og jeg oss for å følge veiene våre hver for seg (…) Juan lyste opp livet mitt med tusen farger og vil alltid ha et separat sted. Mitt hjerte. Takk for denne turen. Lykke, kjærlighet, latter og takk for all læring.» Hun skriver. På sin side skriver kokken: «Larry er et eksempel for meg på glede, styrke og besluttsomhet. Jeg kan bare ha lyse minner.»

De to møttes under et show som ble sendt på Eurosport 2 i 2015. Med de samme følelsene og ambisjonene kom de snart nærmere. «Da jeg møtte Larry, sa Juan at han ikke visste at han var frøken Frankrike. Jeg ble først forelsket i Surfer, Prestois og journalisten.», sa Juan Arbelaez i et intervju med Paris-konkurransen. Før du legger til: «Vi spør oss sjelden, sier Juan enig. Restaurantene mine er åpne 7 dager i uken og hver fjortende dag går lastebilen til skytingen. Vi lever for 250,- i timen. Muligheter for å se hverandre er sjeldne, vi savner det».