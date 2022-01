Tidligere ManU- og Dortmund-spiller Sint-Truiden signerer!

Japanske Shinji Kagawa vil fortsette sitt liv i Sint-Trout. Limburg-klubben annonserte mandag morgen signeringen av den 32 år gamle midtbanespilleren, som har gått gjennom Dortmund og Manchester United.

Kagawa, som ankom Dortmund i 2010, har vunnet to tyske ligatitler på rad med BVB, og scoret 29 mål og 17 assists på to år. Han spilte for Manchester United (97 landskamper) i Premier League i to år (6 mål, 7 assists på 57 kamper) før han flyttet til Manchester i 2012. Før han returnerte til Dortmund i 2014, spilte han 145 kamper (31 mål). Kreditt til Besiktas i 2019. Han ble deretter overført i 2019 til Zaragoza og PAOK Salonica i januar 2021. “Shinji sliter med å finne tid til å spille på PAOK, og han avsluttet kontrakten sin i desember,” melder STVV.

I en uttalelse til STVV sa Kagawa: “Jeg tok beslutningen om å komme til Sindh-Trudeau med stor besluttsomhet. Jeg ønsker å bidra til min fotball og min erfaring og hjelpe laget med å nå sine mål. Jeg ser frem til å spille foran fans og supportere.”

Sint-Truiden, som er nummer 13 i mesterskapet med 24 poeng, reiser til FC Brugge på lørdag, den 22. dagen i D1A.