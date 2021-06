Tidligere Med-leder intervjuet av Prins Charles for å planlegge å drepe Diana | Diana, prinsesse av Wales

Tidligere politimester i Metropolitan, John Stevens, har blitt avhørt om påstander om at han konspirerte for å myrde prins Charles. Diana, prinsesse av Wales.

Charles ble intervjuet som vitne i 2005 under en tre-årig etterforskning av Dianas død i en bilulykke i Paris i 1997. Daily Mail rapporterer.

Charles ble avhørt om et notat ekskona hans hadde skrevet i 1995 om at han ville dø av “bremsesvikt og alvorlig hodeskade” for å gifte seg med sønnenes eksmann, Tiki Ledge-Bork. Falske rykter ble spredt den gangen om at det var en affære mellom prinsen og benkrigen.

Notatet, som ble levert til butleren Paul Burrell, lyder: “Jeg sitter her ved skrivebordet mitt i dag i oktober og lengter etter at noen skal klemme meg og oppmuntre meg til å være sterk og holde hodet høyt.

“Denne spesielle fasen i livet mitt er veldig farlig. Mannen min planlegger en ulykke i bilen min. Bremsesvikt og alvorlig hodeskade for å avklare veien for å gifte seg med Tiki.

“Camila er ikke annet enn et vrak, så vi blir brukt av mennesket i enhver forstand av ordet.”

Daily Mail rapporterer at Lord Stevens leste notatet til Charles på et møte i St James ‘Palace. London, Da spurte han: “Hvorfor tror du prinsessen skrev dette notatet, sir?”

Charles svarte: ”Jeg vet ingenting [the note] Inntil den er publisert i media. Mirror publiserte en del av notatet etter avtalen med Burrell i 2003.

Stevens spurte: “Du diskuterte ikke dette notatet med henne, sir?” Som Charles svarte: “Nei, jeg visste ikke at det eksisterte.”

Stevens spurte: “Vet du hvorfor prinsessen hadde disse følelsene, sir?” Charles svarte: “Nei, det gjør jeg ikke.”

Prinsen av Wales ble ikke intervjuet som mistenkt.

Den uredigerte versjonen av notatet ble ikke offentliggjort før 2007 da bevis ble hørt under rettssaken mot Diana og Dodi al-Faith.

I 2008 avslo voldgiftsretten en dom om at de ble ulovlig drept som følge av “å følge følgende kjøretøy og kjøre Mercedes for uforsiktig”.

Stevens sa at teamet hans ikke fant andre bevis under etterforskningen, med kodenavnet Operation Budget, for å støtte opptakene som ble foreslått i Dianas notat.

Dette notatet ble skrevet på et tidspunkt da Diana ga panoramaintervjuet med Martin Bashir. Bashirs besittelse ble oppdaget i forrige måned under en etterforskning av tidligere høyesterettsdommer John Tyson “Villedende atferd” Ved å utnevne falske kontoutskrifter for å beskytte intervjuet.

Stevens angret på at han og offiserene ikke intervjuet Bashir. “Hvis prinsesse Diana hadde en påstand om at Bashir produserte forfalskede dokumenter, ville det være en straffbar handling, og vi ville ha undersøkt det,” sa han.

“Min fordel er meg, vi ville ha gjort det. Men det kom nettopp nylig, noe som er uheldig.

“Hvis vi hadde visst det på budsjetttidspunktet, ville vi absolutt sett og intervjuet ham. Å komme til bunns i etterforskningen ville ha vært en del av etterforskningen.”