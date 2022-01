Tidligere prins Andrews hushjelp: «Han ropte på meg. Du kan ikke lure noe’

En tidligere hushjelp fra Buckingham Palace som jobbet med prins Andrew snakket med britiske journalister fredag ​​morgen. Han erkjente at avisen publiserte navnet hans og dekket ansiktet hans, og forklarte at årene hans i tjenesten til hertugen av York, Charlotte Briggs, var “veldig krevende og varige”.

Charlotte Briggs sier at hun gjentatte ganger ble fornærmet av prins Andrews frekke ord og ved en anledning måtte takle sinne over en liten åpen plass som var igjen i gardinene hennes.

Charlotte Briggs snakker til The Sun og sier at prinsen ropte til henne: “Kan du ikke gjøre noe?” Hun gikk opp og ned trappene for å lukke gardinene på soverommet sitt, og prinsen lå noen få meter unna sengen.

“Denne mannen kjempet for landet sitt i Falkland, men kunne ikke reise seg for å lukke gardinene.” Den 47 år gamle tobarnsmoren forklarte.

“Det er helt latterlig, men det sa mye om ham.”, la hun til. Og utvikling: “Prins Andrew var kjent som en tøffing av Royal Household-staben, og ingen ønsket å jobbe for ham.”

Til sammenligning sa Charlotte Briggs, hertugens brødre, prinsene Charles og Edward og andre kongelige familier han møtte under sin tid i palasset. “Herlig”.