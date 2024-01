Tidligere Star Academy-lærer Yannis Marshall anklager eks-popstar-koreograf for «seksuelle overgrep mot mindreårige»

Yannis Marshall, som var koreograf på forrige sesong av Star Academy, bekreftet overfor BFMTV hennes intensjon om å sende inn en klage mot koreografen Bruno Vandelli. Han ble anklaget for «seksuelle overgrep mot en mindreårig». «I mange år nå har hendelsene jeg opplevde i en alder av 14 forfulgt meg, ødelagt meg og forårsaket meg virkelig nød. Denne lidelsen er personlig og privat, men jeg tenker på andre ofre som fortsetter å lide under uakseptable handlinger. Danseren forklarer på sosiale nettverk. «Dessverre vet jeg at jeg ikke er den eneste i denne situasjonen.», han legger til. 20 år etter hendelsen får årsaken ham til å sende inn en klage.

Danseren hadde allerede avslørt at hun i ungdommen ble forulempet av en personlighet fra danseverdenen under et TV-program. Han avslører nå at hvis den involverte først ble navngitt, var det Bruno Vandelli. Han skrev på sin Instagram-historie:Jeg skal ta vare på deg snart. Vær forberedt. Jeg er eldre nå, jeg er ikke 14 lenger. Og jeg sverger på livet mitt at det ikke kommer andre. Han forklarer også at han fant spor etter andre mulige ofre. For tiden er det et dusin gutter. «Men jeg vet at vi er mange flere enn det. Sier Yannis Marshall.

Bruno Vandelli har foreløpig ikke kommentert påstandene.