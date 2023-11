Tidligere syklist Tom Dumoulin vil vinne Brussel Halvmaraton 2023

Thibaut Pinot oppdager gleden ved løypeløping. © DR

«Bedre Base Endurance»: Her er hvorfor syklister løper med suksess

Pensjonert fra pelotons fra 2022, nederlandsk Tom Dumoulin Uten tvil en tidligere syklist som oppnådde de mest forbløffende bragdene. For eksempel, i oktober fullførte han Amsterdam halvmaraton på 1t10.04. Det er et stykke unna verdensrekorden satt av ugandiske Jacob Kiplimo (57,31 i 2021), men det er en prestasjon som ville fått mange idrettsutøvere klassifisert som toppamatører til å drømme. Til sammenligning ville dette ha tillatt ham å vinne 2023-utgaven av Brussels halvmaraton. I 2021, mens han fortsatt var en løper, ble Tom Dumoulin nummer 2 i Nederland med en tid på 32,38 over 10 km.

I september i fjor ble Laurent Jalbert verdensmester i Ironman for aldersgruppen 55-59, med tiden 10h02.57 og et siste maraton på 3t27. Franskmannen er en ekte sportsentusiast som i 2007 fullførte et maraton på 2t45.52. Litt bedre enn en viss Lance Armstrong som klokket 2t46.43 i New York i 2007.

En hedonistisk tilnærming

Hos oss, Maxim Monfort Så snart hun la sykkelen fra seg, gikk hun rett tilbake til stiløping med et ikke-konkurransemessig syn. Det hindrer ham ikke i å fortsette å ta pallplasser i de stadig lengre løpene han deltar i. Thomas Walker, også han øver stiløping med det samme nytelsesperspektivet fremfor alt annet. «For eventyr og venner. Jeg har fått nok dritt på en sykkel»Han uttrykte håp.

Maxim Monfort liker stiløping. ©/

For ordens skyld er den raskeste maratonsyklisten Sebastien van den Abeele fra Belgia, som klokket 2t34.17 i 2010. Sterk.