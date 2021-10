Tidsendring: Når blir den fjernet?

Tidsskiftesaken har stått i stå i snart to år.







De Natten fra 30. til 31. oktober 2021 skal etter planen endres til vintertid. Klokken 03.00 måtte klokkene våre og andre klokker settes tilbake en time. Så det blir 2 timer. Vi får en times søvn den natten og mister en time med dagslys om kvelden.

Vil dette være den siste endringen? Hvis alle europeiske land blir enige om å forlate tidspunktet for endringer i 2021, har ingen medlemsland uttrykt en preferanse for øyeblikket – skylden til epidemiene, vaksinasjonskampanjene og utvinningsplanene. Som et resultat vil tidsendringen fortsette i noen år til.







Når blir avgjørelsen tatt?

Europaparlamentet har bedt om en forklaring på tidsendringen for oktober 2021. For at prosessen skal gå videre, må spesielt EU-landene lykkes med å synkronisere lovlig tid etter deres smak. Mål: Å unngå den sammenhengende effekten av tidssoner mellom naboland.

Denne saken bør ikke avgjøres umiddelbart ettersom den ikke er på den europeiske dagsorden. Siden beslutningen fra parlamentet om å utsette beslutningen om tidsendringen til 2021, har verken rådet eller kommisjonen fortsatt sitt arbeid: Europarådet har bedt om innvirkning på virkningen av grepet, noe det ennå ikke har gjort. Returnerte hans eksemplar. De siste diskusjonene om saken fant sted i desember 2019, under et møte med europeiske transportministre.

