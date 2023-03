Tidsendring: Når går vi over til sommertid?

Nytt igjen, dette er feil! Tidsendringen ble introdusert av Tyskland på 1880-tallet, mens den ble formalisert og ofte brukt av USA. Det er ikke snakk om å spare energi. Som den amerikanske betegnelsen (DST = Daylight Saving Time) indikerer, tvert imot, i sammenheng med datidens teknologiske fremskritt og forbedringen av de relaterte leve- og arbeidsforholdene, kan formålet oppnå flere fordeler. Dagslysforskjellen mellom vår og høst er én times tidssoneforskjell mot øst (GMT + 1). Konseptet appellerte, men led under lunkene av påfølgende verdenskonflikter. Da EU-kommisjonen grep inn, i 1977, gjennom sitt direktiv, var det bare for å få slutt på anarkiet som hersket i ni europeiske land (hovedsakelig britene som endret tiden sin til andre datoer og en tidsperiode forskjellig fra ett kontinent) i bruken av tidsendring. Etter det første oljesjokket under Yom Kippur-krigen, måtte mangelen på direkte kapasitet ty til avhengighetsbegrunnelsen for å måtte spare energi. Energibesparelsene er imidlertid minimale og til og med belgiske motorveier er opplyst om natten på bilfrie søndager! Så bevaring av energi er fullstendig urelatert til opprinnelsen til tidsforskyvning eller årsakene til introduksjonen.