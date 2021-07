Tidsplan for OL i Tokyo torsdag 29. juli – East Bay Times

Her er den olympiske TV -timeplanen i Tokyo torsdag 29. juli. Torsdagens høydepunkter inkluderer allroundkonkurranse for kvinner. Uten Simon Piles ville feltet vært åpent. Du kan se live på NBCs Peacock (Premium) -kanal klokken 04.00 eller få repriser på NBC i seksjonen 17-18.30. I svømming vil NBC sende live i finalen i 200 -brystslaget for kvinner, 200 -rygg for menn, 100 -fri for kvinner og 200 -IM -finaler for menn. Kampen mellom det amerikanske damelaget i basketball og Japan vil bli avholdt i USA klokken 21:40.

Søndag 29. juli

(Stillehavet til enhver tid)

CNBC

23.00 – 02.00 – Fekting – Damelag semifinale (live) Bordtennis – semifinale for menn (live) vannpolo for menn – Montenegro vs Kroatia

17.00 – 23.00 – Volleyball for menn – USA Brasil (Live) Beachvolleyball – Kvalifiseringsrunde for kvinner (Live) Roing – Final (Live) Rugby for kvinner – USA Australia (Live) Sykling – BMX Racing Finals (Live) Volleyball for menn – USA Brasil (Live ) Badminton – Kvinner Singel Kvartalsgymnastikk – Trampolinefinalen for kvinner (Live)

GOLF

08.30 – 14.00 – Golf – Første runde for menn

15.30 – 12.00 – Golf – Andre runde for menn (live)

NBC

09.00 – 14.00 – Roing – Finalen Vannpolo for menn – Italia Sykling mot USA – BMX Racing Quarterback Slalåm Kanopadling – Kvinnefinalen dame volleyball – Tyrkia mot USA kvalifiseringsheat

17.00-20.30-Gymnastikk-Svømmefinale for kvinner (live) Kvinner 200m bryst, menn 200m rygg, kvinner 100m fristil, menn 200m individuell medley-turnering, allround svømming for kvinner, 200m rygg, semifinale, runde og feltkvalifiseringsrunder (Live) Kvinner 800m Herre 400m Blokker Damer 100m

20:30 – 21:05 – Rugby – Kvalifiseringsrunde for kvinner

09:05 – 23:00 – Friidrett – Sykling i kvalifiseringsrunde – BMX Racing -finaler

NBCSN

11.00 – 5.10 – Rugby – Menneskets bronsemedalje og finalefotball – Kvalifiseringsrunde for menn, strandvolleyballbadminton – Eliminasjonsrundefekting – Kvinnelag foliebronsemedalje og finale (Live)

5:10 – 7 am – Basketball for menn – Spania vs Argentina (LIVE)

07.00 – 17.00 – Bordtennis – Singel for kvinner, håndball for kvinner – Montenegro mot Norge Badminton – Elimineringsrunde bueskyting – Individuelle eliminasjoner Håndball for kvinner – Sverige mot Frankrike Roing – Finaler for damer, volleyball – Taiwan mot Kina

17.00 – 23.00 – Vannpolo for menn – Volleyball i USA for kvinner – USA mot Tyrkia Beachvolleyball – Kvalifiseringsrunde for menn – Håndball for kvinner – Montenegro mot Norge Rugby – Kvalifiseringsrunde for kvinner

Olympisk kanal

23.00 – 16.00 – Tennis (live) Singler for menn og blandede menn, kvartalsvise singler og dobbeltrom for kvinner, semifinaler

04.00 – 13.00 – Tennis herresingle og blandet, kvartfinale, single og double, semifinale

20.00 – 23.00 – Tennis (live) Singel for menn og blandede menn, semifinale herredouble, finale

påfugl

03.00 – 08.00 – Round Women’s Gymnastics (live)

forente stater

23.00 – 09.30 – Vannpolo for menn – USA mot Italia (Live) Slalåmkano – Kvinnefinale (live) Rugby – Kvalifiseringsrunde for kvinner (live) Svømming – Kvalifiseringsvarme (live) Bueskyting – Individuelle eliminasjoner Volleyball for kvinner – USA mot Tyrkia ( Live) Strandvolleyball – Kvalifiseringsrunde

9:30 – 15:00 – Bordtennis – Semifinale gjerde for menn – Lag for kvinner Finalefinaleskyting – Finale for damefelle Judo – Finale Boksing – Eliminasjonsrunder Slol Kanopadling – Kvinnefinale

15.00 – 17.00 – Basketball for menn – Argentina mot Spania

17.00 til 21.30 – Track & Field – Kvalifiseringsrunde (Live) Rugby – Kvinner kvalifiseringsrunde Bueskyting – Kvinners eliminasjonsrunde

21:40 – 23:30 – Basketball for kvinner – USA vs Japan (LIVE)