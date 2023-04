TIER utvider flåten til å lansere 50 elektriske sykler og 450 elektriske scootere i Charleroi

Etter å ha ankommet Brussel og Liège i fjor, lanserer TIER Mobility, verdensledende innen mikromobilitet, nå sine delte elektriske scootere i en tredje belgisk metropol. «Utvidelsen til Charleroi er en del av vår langsiktige visjon for Belgia. I nært samråd med byen vurderte vi hvordan vår mikromobilitetstjeneste best kunne utfylle eksisterende lokale transporttjenester. Vi har derfor til hensikt å tilby en mobilitetsløsning som fullt ut tilfredsstiller behovene av Charleroi og dets innbyggere, sier François-Xavier Giraud, regionsjef i TIER.

Som bruker kan du finne noen nær deg gjennom appen og betale et fast opplåsingsgebyr på 1 euro, fra 0,20 euro per minutt. Du kan benytte deg av pass som Unlimited Unlock og Day Pass i 80 minutter. Du må bruke kjøretøyene innenfor reglene og innenfor driftsområdet til TIER.

Brukere som bruker TIER-tjenesten på daglig basis drar nytte av fortrinnspriser gjennom flere abonnementer tilgjengelig på appen. Etter turen kan du la kjøretøyet stå på anviste parkeringsplasser som du enkelt finner på appens kart. Etter å ha fullført reisen, vil du bli bedt om et bilde for å verifisere at parkeringskravene overholdes, og avgifter kan påløpe for manglende overholdelse.