Tiger King er tilbake! Netflix bekrefter sesong 2 av Joe Exotic og Carol Baskin hatdokumenter

Joe Exotic og Carol Baskin er tilbake!

Torsdag morgen kunngjorde Netflix at Tiger King sesong 2 kommer tilbake.

Tilbake til dokumentaren, som var en stor suksess for mainstream -streamingtjenesten i fjor, har lenge vært ryktet, men nå har selskapet bekreftet at den vil droppe den etter denne høsten.

Det er ingen spesifikk dato for når det vil falle, men Joseph Allen Maldonado-Passage AKA ertet fans med et stort smil om Joe Exotic ansikt da Netflix ringte i fengsel.

Oppsummeringen av den kommende sesongen følger: ‘Den globale suksessen Tiger King, som tiltrukket 64 millioner familier de første fire ukene etter premieren i mars 2020, og Netflix vil vende tilbake til galskap og kaos.’

Dokumentarer vil bringe tilbake styret til Eric Goode og Rebecca Cyclin, som jobbet med førstelinjen Tiger King: Murder, Mayhem and Crazy.

Hei dere kule katter og kattunger

Den originale serien dokumenterte feiden mellom store katteentusiaster Joe Exotic og Carol Baskin.

Baskin var en livslang elsker av katter og var interessert i å redde dem fra en tidlig alder, og ettersom Exodic var i dyrehagen hans, fikk han medieoppmerksomhet for situasjonen med store katter fanget av media og for mange nasjonale og internasjonale arrangementer. .

Kampen tok en mørk sving da han ble arrestert for å ha planlagt å myrde Baskin, dyrehagen som var involvert i skytingen, polygami, folkesanger, tidligere guvernørkandidat og viktigst av Mallu.

Exotic er for tiden fengslet, og han ble til slutt dømt for 17 føderale forbrytelser og to drapsforsøksdømte og Big Gate -redningseier Baskin drept i 2019.

De første scenene i den etterlengtede dokumentaren ble også vist i et teaserklipp utgitt av Netflix for å kunngjøre de kommende sanne krimfunksjonene.

Carol rakte hånden ut på en statue med en blomsterkrone som Baskin, for å fange et laken før hun skar av personen som ser ut som en baby tiger.

I den, ‘Hvem drepte Don Lewis?’ Mystery nevner Baskins eksmann, som grunnla Big Gate-redningen og forsvant, og var hovedplottet i de originale dokumentene.

Jeff Lowe, en tidligere forretningspartner for Exotic, har vist seg å være veldig entusiastisk før han kuttet ned på svært bevæpnet politimyndighet.

En privat jet som var gravert med Joes eksotiske ansikt på forsiden, ble vist å lukke hyttedøren mens han smilte over en videosamtale fra fengselet “Tiger King”.

Åpningen av papiret viser deretter et episk maleri av det eksotiske bak statuen som representerer Baskin.

Tiger King 2 blir streamet på Netflix senere i høst.

