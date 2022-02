Den snur en side Ford Boyd. Etter mer enn 30 år med god og tro tjeneste forlater Tigrene, vokterne av Fader Foras’ skatt, showet. ALP, selskapet som produserer prosjektet, meldte i en pressemelding. «Vi fokuserer på tigrenes velvære, men også på velferden til de andre dyrene i fortet. Ford Boyd“, Kan vi lese. Så de to siste kattene i slottet, Tosca og Kashimir, vil trekke seg tilbake, med Yoko, Taiga, Indira, Marquez, Shogun, Kali, Min og Kanchi før dem.

“Men vi ønsker å berolige vårt lojale publikum Ford Bayard, Tigrenes ånd vil alltid være der, unge og gamle, fordi de er en integrert del av magien til prosjektet.” Angir produksjon.

Skaperne av spillet har tenkt på å ha tigre på showet i årevis. Hvis ALP bestemmer seg for å klare seg uten dem i dag, er det fordi det er oppnådd en økonomisk avtale med France Télévisions. Et beløp er frigitt for å bekrefte LTTE “Ta all nødvendig forsiktighet, respekter verdigheten til favorittdyrene våre og la dem avslutte livet”Dette er deres eier og oppdretter Theory Leportier, uten å sette opp en langsiktig partner Ford Boyd.