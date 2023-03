TikTok: Norge og Nederland fraråder å installere appen

I forkant av rettssaken mot TikToks-sjefen, foran den amerikanske kongressen, viser Norge og Nederland sine tjenestemenn at de ikke skal installere appen på sine profesjonelle enheter. Et grep motivert av frykt for spionasje og trusler mot landenes nasjonale sikkerhet.

Listen over land som tar grep mot TikTok vokser i dag. Etter USA, Canada, Belgia og Storbritannia, forventes Norge og Nederland å slå ned på det sosiale videodelingsnettverket.

Denne tirsdagen frarådet Norges justisminister Emilie Enger Mehl regjeringsmedlemmer om å ikke installere appen på sine profesjonelle enheter. Samme dag tok Nederland samme avgjørelse som de norske. Dette er kombinert med tiltak iverksatt i andre land, men er ennå ikke på stadiet av et formelt forbud.

Høy risiko for spionasje

Begge land har stolt på anbefalinger fra deres respektive etterretningstjenester som fordømte den høye risikoen for å spionere på TikTok på vegne av Beijing.

I en uttalelse sa den norske regjeringen at Kina og Russland anses som «store risikofaktorer for Norges sikkerhetsinteresser» og forklarte at sosiale nettverk «brukes som grobunn for farlige aktører og andre som ønsker å skade oss gjennom feilinformasjon og forfalskning». Nyheter».

Ironisk nok installerte Norges justisminister TikTok på jobbenheten sin før han slettet appen en måned senere. 20 minutter. Ifølge ham er bruken av det sosiale nettverket for å henvende seg til det unge publikummet, og TikTok er den mest populære plattformen for denne aldersgruppen.

Det er en lignende historie i Nederland, hvor landets etterretningsbyrå har påpekt at det er en «fare for spionasje» ved bruk av TikTok. Det er derfor den nederlandske regjeringen «umiddelbart» har frarådet bruken og andre apper som drives av land med «støtende cyberprogrammer» på de profesjonelle enhetene til sine embetsmenn.

Alexandra van Hafelen, den nederlandske statssekretæren for digitalisering, hevdet at «sentralregjeringen må også gjøre arbeidet sitt sikkert gjennom sine mobile enheter».

Bare profesjonelle enheter er bekymret

Nederland og Norge har ennå ikke valgt å la myndighetene deres forby det kinesiske sosiale nettverket fullstendig. Imidlertid gjelder denne anbefalingen om å avinstallere og ikke lenger bruke denne appen for alle profesjonelle enheter til offentlig ansatte som er koblet til deres administrasjons digitale systemer.

Med andre ord, medlemmer av begge regjeringer kan bruke TikTok, men bare på sine personlige enheter med mindre de har tilgang til regjeringsrelaterte ressurser fra dem.

I tillegg planlegger Nederland å konfigurere arbeidstelefonene til offentlige ansatte slik at de kun kan installere og bruke godkjent programvare, applikasjoner eller funksjoner.