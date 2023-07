TikTok ønsker å knuse Deezer og Spotify med sin nye tjeneste! – Duxford

TikTok-plattformen har bestemt seg for å utvide moroa ved å tilby en betalt tjeneste for å konkurrere med Deezer og Spotify!

TikTok-plattformen er en av de mest populære i verden. Og kort tid etter, Det er å konkurrere med Deezer og Spotify Ved å tilby en betalt tjeneste.

TikTok er det mest populære sosiale nettverket i verden

TikTok-plattformen er en av de mest populære i verden. Siden lanseringen i 2016 har appen hjulpet brukere med å lage, dele og oppdage Korte musikk- og underholdningsvideoer.

Faktisk, i motsetning til Instagram, TikTok har klart å skape et miljø Der brukere enkelt kan lage og dele virale videoer. Korte formater og grensesnitt oppmuntrer innholdsskapere til å innovere.

TikTok bruker også en avansert anbefalingsalgoritme. Så den analyserer brukernes preferanser og atferd Gi dem relevant innhold.

Det lar brukere Finn interessant innhold raskt. Men ta kontakt med andre brukere som deler de samme interessene.

Vet at TikTok eksisterer I mer enn 150 land og på mer enn 75 språk. Så denne tilgangen lar plattformen etablere sin kraft og sikre en plass i solen.

En unik forretningsmodell

TikTok har med suksess etablert partnerskap med influencere Kjendiser som bidro til populariteten. Deltakelsen av kjente figurer vakte oppmerksomhet fra media, men også merker.

Dessuten var plattformen vellykket Tilpass deg raskt til trender og brukerpreferanser. Så appen tilbyr stadig nye utfordringer, filtre og spesialeffekter som holder brukerne interessert og oppmuntrer deres aktive deltakelse.

Innen 2022 har TikTok allerede passert forbruksgrensen på seks milliarder. I mellomtiden er det søknaden Til tross for at det var lønnsomt, fortsatte det momentumet.

Også i verden, TikTok er den femte appen Hvor brukerne tilbringer mesteparten av tiden sin. Bak YouTube, Facebook, WhatsApp og Google Chrome.

«Å styrke innholdsskapere endrer ansiktet til sosiale medier» Data AI forskningsdirektør Lexi Sido sa. «Plattformer og tradisjonell TV Det er bedre å forberede seg på det» la hun til.

TikTok konkurrerer med Deezer og Spotify

6. juli kom det sosiale nettverket med en stor kunngjøring med lanseringen av TikTok Strømmetjenesten er TikTok Music. For øyeblikket er appen tilgjengelig i Indonesia og Brasil.

Dette nye tilbudet kan synkroniseres Med brukernes eksisterende TikTok-kontoer. Nyheten ble annonsert 13. juli 2023 gjennom en pressemelding publisert av Le Parisien via sosiale medier.

Så TikTok lar brukere lytte til musikk, last ned og del sanger. Plattformer som Spotify, Deezer eller Apple Music dominerer markedet.

Dessuten har TikTok Music sanger fra store plateselskaper Universal Music Group, Warner Music Group og Sony Music. Det er det.

Så denne tjenesten inkluderer Apple Music har mange funksjoner Eller Spotify. Dermed kan brukere få tilgang til sangtekster i sanntid, samarbeidsspillelister og personlige anbefalinger.

Når det gjelder priser, vær oppmerksom på at det er et abonnement TikTok Music tilbys for €2,68 per måned, sammenlignet med 3,14 euro i Brasil. Tjenesten tilbyr ikke en gratisversjon, men tilbyr en måneds prøveperiode for å tiltrekke potensielle abonnenter.

Så han foreslår Redusert sats for studenter mellom 1,46 og 1,58 euro. Men familieabonnementet tilbys fra 4,72 til 5 euro, som kan koble opp til seks kontoer.