TikTok tester direktestrømmingsprogramvare for å konkurrere med Twitch

TikTok vil ha sin del av live-streaming-kaken. Det sosiale nettverket lanserte nylig en storstilt prøveversjon av ny programvare, TikTok Live Studio, for å gi innholdsskapere på plattformen en måte å levere. Bo annet enn fra smarttelefonen din, som det Twitch tilbyr.

L ‘be om Det vil foreløpig bare bli testet med en håndfull brukere og vil kanskje aldri bli ferdigstilt, sa TikTok. TechCrunch. Nedlastingssiden lenker også direkte til hjemmesiden til tjenesten. Etter installasjon på en PC tilbyr TikTok Live Studio å koble til TikTok-kontoen din og umiddelbart starte en direktesending på tjenesten.

Ved å tilby denne nye løsningen, vil det sosiale nettverket tilby skapere en måte å distribuere innhold fra datamaskinen, smarttelefonen eller konsollen, noe som foreløpig ikke er mulig fra mobilapplikasjonen.

Programvaren inneholder en chat, som basisapplikasjonen, for å tillate skapere å kommunisere med fellesskapet sitt. Appen, som foreløpig bare tilbyr svært grunnleggende funksjoner, vil tilby TikTok en ny måte å holde brukerne fanget på.

Med et slikt verktøy trenger ikke innholdsskapere lenger å invitere fellesskapet sitt til å bli med dem på Twitch for å se sendingen deres live, og de kan bli på plattformen for å gjøre det.

Fontene: TechCrunch