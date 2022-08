Til $25 hacket en belgier Elon Musks selskap: belønningen hans er enorm

Lynnert Waters. Dette navnet betyr kanskje ikke noe for deg. Men denne belgieren imponerte Elon Musk personlig. Denne sikkerhetsforskeren ved KU Leuven klarte å hacke SpaceX sin Starlink-tjeneste. Så han trengte ikke mange ting! Det er en varmepistol, hackverktøy, et isopropanolløsningsmiddel og «mye tålmodighet».

Starlink lar brukerne bruke internett via satellitt, uten kabler. Til dette formålet sendte milliardærens selskap rundt 3000 små satellitter ut i verdensrommet. Ved å bruke maskinvare som ikke kostet ham mer enn $25, klarte han å hacke systemet. «Forskerens mål var å forstå hvordan Starlink fungerer,» sa våre kolleger i Standaard det.

Denne bragden overveldet bokstavelig talt Elon Musk. «Vi syntes angrepet var teknisk imponerende»SpaceX begynte med en uttalelse. «Vi leverer Starlink-systemer over hele verden. Det er vanskelig, om ikke umulig, å gjøre enheter helt vanntette.»Begrunn selskapet. For å ha hacket tjenesten og advart det amerikanske selskapet, mottok Lennert Wouters € 12 000 som belønning.

Best, for å prøve å finne forskjellige feil i systemet sitt, kunngjorde selskapet under den store blokken av cybersikkerhet, Black Hat, at det vil ansette hackere. «Til syvende og sist er den eneste måten å bygge et sikkert system på å anta at angripere til slutt vil bryte seg inn i Starlink-klyngen, og legge til flere lag med dybdeforsvar for å beskytte nettverket vårt og de andre brukerne som utgjør det.»Forklar selskapet.

For å motivere hackere til å delta i dette oppdraget, har SpaceX lovet … belønninger på opptil $25 000 avhengig av den oppdagede datafeilen!