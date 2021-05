Til forsvar for netto null

Registrer deg for å motta vårt ukentlige nyhetsbrev levert direkte i innboksen, pluss ytterligere nyheter, forskning og viktige nyhetsbrev

Netto null er en “farlig felle”? Denne taggen lanserte tusen Twitter-tråder, fra overskriften til a Artikkel av tre respekterte klimaforskere i The Conversation forrige uke.

Som korn for talefabrikken rapporterte vi om et “Net Zero Producers Forum” lansert av USA, Saudi-Arabia, Canada, Norge og Qatar, og lovet en “pragmatisk” tilnærming til å nå målet.

“Pragmatisk” er som alltid en kode som ikke truer egeninteresser. På agendaen er den modne frukten som allerede skulle ha blitt plukket (plugging av metanlekkasjer) og den teknologiske løsningen som er evig i horisonten (karbonfangst og lagring). Ikke nevnt er den mest åpenbare ruten til null: å la olje ligge i bakken.

Greta Thunberg siterte det som nok et eksempel på at netto nullmål ble “brukt som unnskyldninger for å utsette reell handling.”

Hvis du ikke kan se at “netto nullmål” risikerer å føre til disse tingene, forstår du enten ikke problemet eller så har du en veldig klar agenda.

Problemet er selvfølgelig ikke selve “netto nullmål”, men de brukes snarere som unnskyldninger for å utsette reell handling. – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 27. april 2021

Siden målet om null nullutslipp blir målestokken for alvor i klimatiltak, er det helt greit å lese de små skriftene. Vi må også anerkjenne dette rammeverket som en forbedring av det som kom før.

Potensielle klimaledere pleide å si at målene var i samsvar med en grense for global oppvarming på 2 ° C, et mindre ambisiøst påstand basert på mange skjulte og tvilsomme antagelser.

Konseptet med netto null ble innlemmet i Parisavtalen ikke av medskyldige av fossile brensler, men av britisk-pakistansk klimaadvokat Farhana Yamin, som senere fant seg overglidende i Shell-hovedkvarteret, og et nettverk av aktivister fra høy makt. Takk til den britiske professor i klimavitenskap Simon Lewis for minner meg om vi har lest lenge om opprinnelsen til målet.

Hensikten var å oversette temperaturmålet til noe mer håndgripelig, for regjeringer og bedrifter å handle. “Zero” gir klarhet om investeringsbeslutninger som tidligere manglet. “Nettverket” var en konsesjon til noen sektorer som var veldig vanskelige å avkarbonisere og en anerkjennelse av den viktige rollen som å gjenopprette naturlige karbonvask.

Historier denne uken

Det er mange eksempler på netto nullmål som fører til strengere kortsiktige mål og sterkere politikk. Ha på Storbritannia eller Unilever.

Det er også eksempler på misbruk av “nettverket”: å kjøpe noen tvilsomme karbonutligninger for å rettferdiggjøre normalitet. Å sette et “netto null” -merke på en chatbutikk med vage ambisjoner om å redusere flyktige utslipp fra olje og gass er helt klart en overdrivelse.

Imidlertid, i tilfelle av oljeproduserende land, er det dypere problemet at utslippene telles på avgangsrøret, ikke ved brønnhodet. Denne regnskapskonvensjonen er forut for netto nullbølge, slik at petrostatene kan unngå ansvaret for klimapåvirkningen fra deres viktigste inntektskilde.

De kan ikke ignorere virkeligheten for alltid. Bruken av olje og gass må reduseres for å oppfylle målene i Parisavtalen, netto eller ikke-nett.

Uten tvil kan en slags klimaklubb for olje- og gassprodusenter være med på å håndtere nedgangen. En støttegruppe for petrodollaravhengige, hvis du vil. Det gjenstår å se om det er Net Zero Producers Forum.

Vil Justin Trudeau avslutte rørledningsstøtte? Vil Erna Solberg slutte å utstede nye borelisenser? Vil Mohamed bin Salman presse på for strengere produksjonsbegrensninger gjennom OPEC? Disse handlingene vil snakke høyere enn et hvilket som helst antall CCS-joint ventures.

Conversations artikkel etablerer en rekke feil i de teknokratiske forutsetningene som ligger til grunn netto null som fortjener oppmerksomhet. Men det har lite å si om de mektige interessene som hadde nytte av disse feil antakelsene.

Å eliminere netto null er ikke svaret. For å akselerere klimatiltak, må styrking av det politiske rammeverket gå hånd i hånd med endret geopolitisk dynamikk.