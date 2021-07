Til redaktøren: Overbevisende bevis

Til redaktøren:

Koking av levende hummer og krabber kan snart være ulovlig i Storbritannia, under landemerke lovgivning som vil anerkjenne krepsdyr (så vel som blekkspruter) som sansende vesener.

Det er allerede ulovlig å senke helt bevisste hummer i potter med kokende vann i New Zealand, Norge og Sveits. I Italia må restaurantkjøkken ikke holde levende hummer på is, noe som får dem til å lide.

Lovgivere begynner å erkjenne hva vitenskapen viser oss (og hva sunn fornuft har fortalt oss hele tiden): hummer og andre krepsdyr er ikke uhøflige automater. Nyere forskning har vist at krabber er i stand til å lære og huske informasjon, akkurat som andre dyr. Hvis du er alene, kan hummer leve opptil 100 år. De bruker kompliserte signaler for å etablere sosiale forhold og kan gjenkjenne mennesker.

Den britiske veterinærforeningen sier at det er et “tiår med overbevisende vitenskapelig bevis” på at krepsdyr føler smerte. Med et nervesystem som oppfatter smerte på samme måte som mennesker gjør, føler hummer absolutt hvert øyeblikk av sin smertefulle, sakte død når de blir kokt eller stekt levende.

Vi lever i en verden i endring, der dyr blir tilbudt hensyn som kan ha blitt nektet dem tidligere. I likhet med oss ​​verdsetter hummer og krabber livet deres og vil ikke dø. Og den eneste måten å sørge for at vi ikke bidrar til lidelsen deres, er å slutte å spise dem.

Paula moore

PETA-stiftelsen

Norfolk, Va.