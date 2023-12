Til Rick de Milles premiere slår Westerlo Eupen og forlater den røde sonen

Rik De Mils første kamp på Campinois-benken så Westerlo vant 2-0 mot Eupen i starten av 18. kampdag i Jubiler Pro League på fredag. Med seieren rykket Westerlo ut av rød sone og rykket opp til 12. plass med 17 poeng, to mer enn Eupen, som falt til 14. plass.

Westerlo tok kampen i egne hender fra avspark, men klarte ikke å plage Gabriel Slonina. Euban lot stormen passere, Amato Keita ansatte Sinan Bolet (20.). Pandaer var veldig farlige og Geetha prøvde lykken igjen, men klarte ikke å nå målet (30.).

Resultatet av første akt favoriserte lokalbefolkningen, som skapte to sjanser i rask rekkefølge. Jordan Bass advarte først Slonina om at det var for mykt etter en slalåm i Eupen-forsvaret (38.). Kian Wassen så deretter skuddet sitt gresse den tysktalende målstolpen (42.).

Gambinois fortsatte momentumet når de kom tilbake fra garderoben, og Paz bommet fullstendig etter et innlegg fra høyre (51.). Eubon svarte noen minutter senere, men Bolat grep igjen inn foran Keita (59.).

Westerlo var det første laget som endelig traff målet. Nicolas Madsen, isolert av Nacer Chadli, fikk et skudd avvist av John Krall for å overraske Slonina (61., 1-0). Danskeren omsatte en straffe etter en feil av Keida på Arthur Beitford (67., 2-0), og ga Rick de Mille sin første kampseier.