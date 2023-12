Til slutt kan Galaxy Z Fold 6 rette opp sin største feil

OnePlus åpen, Honor Magic V2 … flere og flere konkurrenter til Galaxy Z Fold 5 får fart. Spesielt skiller disse to modellene seg fra Z Fold ved å tilby en sammenleggbar smarttelefon i bokformat uten ulempen med en frontskjerm som er for smal.

Galaxy Z Fold 6 kan endelig stille opp på dette tidspunktet. Et innlegg på den koreanske blokken Naver, fra en bruker som allerede har lagt ut flere lekkasjer siden den ble verifisert. Denne publikasjonen hevder å ha interne Samsung-kilder som viser at Galaxy Z Fold 6 kunne se skjermproporsjonene utvikle seg. Foreløpig viser forgjengeren et frontforhold på 23,1:9, når de fleste smarttelefoner tilbyr et forhold mellom 19:9 og 20:9.

Galaxy Ultra og Fold, samme proporsjon

Mer presist ville designfilosofien være nærmere Galaxy Ultra. Vi kan derfor forvente en ekstern skjerm som er like brukbar som den til en Galaxy S23 Ultra. Publikasjonen nevner til og med en felles designfilosofi mellom fremtidens Galaxy S25 og fremtidens Fold. Nok til å forestille seg en verden der sammenleggbare enheter endelig ikke lenger har store innrømmelser, og starter med denne store defekten på frontskjermen.

Videre vil ikke dette viktige fremskrittet nødvendigvis være synonymt med vektøkning. Tvert imot vil vekten til Z Fold 6 være mindre enn vekten til Z Fold 5. Dette virker sannsynlig, siden andre produsenter som Honor har klart å oppnå denne bragden.

Når det gjelder Galaxy Z Flip, som så en stor utvikling i 2023 med en stor frontskjerm på Galaxy Z Flip 5, ville ikke Samsung nødvendigvis ha planlagt å hvile på laurbærene. Seoul-firmaet vil vurdere å redusere kantene på den interne skjermen enda mer, samtidig som den endrer utformingen av den eksterne skjermen. Uten tvil mot en Motorola Razr 40 Ultra med en litt mer elegant design.

Fontene:



naver