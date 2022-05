Til slutt, kjernekraft er ikke den beste løsningen for kolonier på Mars

Dra til Mars, det er bra. Å flytte dit er enda bedre. Men for alt dette vil det være behov for energi. Spesielt elektrisitet. Og foruten på jorden, nå oppstår spørsmålet hvordan man produserer det. Akkurat som på jorden ser både sol- og atomkraft ut til å ville dekke til. Hvem av de to vil gå seirende ut? Forskerne har sin idé.

[EN VIDÉO] Bo og arbeid som på månen eller på Mars Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS) er en forskningsstasjon installert i en høyde på omtrent 2500 meter, i en kuppel på omtrent 110 kvadratmeter, i skråningene til Mauna Loa-vulkanen på Hawaii. Målet: å simulere livet til menneskelige kolonister som vil bosette seg på Månen eller Mars. Ikke bare for å forstå hvordan astronauter vil kunne samhandle med hverandre under vanskelige forhold, men også for å utvikle de best egnede metodene og utstyret for å leve og forske på Månen og Mars. © HI-SEAS

Eksperter gjentar det om og om igjen, i sammenheng med global oppvarming at vi lever, motsette oss kjernekraftproduksjon og fornybar elektrisitetsproduksjon gir ingen mening. I alle fall på jorden. Men nå har debatten plutselig fått en uventet høyde. Eksporterer til planeten Mars. Selv om de fleste av ingeniørene som hadde jobbet med problemet hadde validert atomalternativet som det beste alternativet, forskere ved University of California i Berkeley (USA) avslører i dag at solenergi kan produsere for fremtidige Mars-kolonister all elektrisiteten de trenger. For et utvidet oppdrag og til og med for en permanent installasjon på den røde planeten.

Husk at GRYTE har jobbet i flere år med utvikling av miniatyratomreaktorer kalt kilopower. Reaktorer som kan fungere 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Og som ingeniører i dag anser som trygt og effektivt for å støtte utforskning. robotikkmen også mennesker fra Mars.

L»solenergi, kommer det med noen av de samme ulempene vi kjenner på jorden. Elektrisiteten som dermed produseres må lagres hvis den skal brukes over natten. Og på Mars stormer av støv gjør noen ganger himmelen mørkere, og dekker alt med et rødt slør. Vi husker at hjemløs NASA Mulighet ble tvunget til en pause av en av disse stormene i 2019.

Energibehov vanskelig å vurdere

Men forskerne ved University of California ønsket ikke å stoppe der. For å sammenligne de to løsningene valgte de en systemisk tilnærming. vurderer en oppdrag til mars på 480 dager, inkludert reisetid på ca. 420 dager. Fordi de ikke vet nøyaktig hva energibehovet til et slikt oppdrag vil være fysisk bygget en matematisk modell for å utforske ulike scenarier. Scenarier som inkluderer for eksempel behov for temperatur- og trykkkontroll, for produksjon av gjødsel forJordbruk Mars, for produksjon av metan som vil levere drivstoffet til rakett beregnet for retur til jorden eller for produksjon av bioplast.

De kontrasterte disse behovene med produksjonsmulighetene til en kjernefysisk Kilopower og solcelleproduksjonssystemer koblet til tre lagringsalternativer. Enkle batterier, en produksjon avhydrogen direkte av fotoelektrokjemiske celler eller hydrogenproduksjon ved elektrolyse. Et hydrogen som da, som noen forutser på jorden, kunne brukes til å forsyne brenselsceller under marsnatten eller under de berømte støvstormene.

Solenergi kan være det mest interessante

Som et resultat, på nesten halvparten av Mars-overflaten – spesielt i ekvatorialområdene – presenterer solenergi seg endelig som en mer interessant løsning enn kjernekraft. Hvis og bare hvis imidlertid solproduksjon kombineres med et hydrogenelektrolysesystem.

Et spørsmål om effektivitet, men fremfor alt om vekten av solcellepanelene. For et landingssted i nærheten avEcuadorFor eksempel anslår forskerne at totalvekten av solcellepanelene ombord, pluss hydrogenlagringssystemet, vil være rundt 8,3 tonn, for en rakett med en nyttelast på 100 tonn, sammenlignet med 9,5 tonn for et Kilopower-reaktorsystem. Nok til å vurdere å bære nødpaneler. Noe som ikke ville vært mulig for atomsystemet. Forskerne påpeker imidlertid at arbeidet deres bare er gyldig hvis vi vurderer nylig utviklede fleksible solcellepaneler. Lettere fordi de slipper strukturer i stål eller til og med glassstøtter som de som tradisjonelt sees i hustak av vår gode gamle jord.