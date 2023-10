Til slutt var det en nedgang i prisene over hele linja, «men vi var fortsatt inne i en periode med høy inflasjon,» minnes Testachats.

I mer enn halvannet år har prisene steget dramatisk i alle selskaper, spesielt innen massedistribusjon. Alle typer produkter så prisene sine av ulike årsaker, og den gjennomsnittlige kundekurven økte med over 20 %. I en periode hvor energiprisene stabiliserer seg og det er snakk om slutt på krisen, forventer vi å se prisene falle i supermarkedene.

Det er et håp som endelig har blitt realisert, men veldig sakte, slik de siste månedlige inflasjonstallene publisert av Testachats indikerer. «Organisasjonen beregnet inflasjonsraten for september til 13,5 %, en liten nedgang sammenlignet med august. Gode ​​nyheter, for første gang betaler husholdningene litt mindre for handlekurven enn forrige måned. Men for Testachats forblir prisnedgangene svært svake og veldig sakte. Organisasjonen håper at de pågående undersøkelsene fra Prismonitoren og Konkurransetilsynet vil gi klare avklaringer i denne saken.«vi lærer.

Lavere priser, dessverre er dette ikke sant for alle produkter. «I løpet av syv måneder var det hovedsakelig grønnsaker som forklarte denne høye inflasjonsraten. De er i gjennomsnitt 26 % dyrere enn i fjor, med priser på gulrøtter (+57 %) og løk (+53 %) høyere. Ketchup (+46%), tomatpuré (+39%) og frosne pommes frites (+38%) fullførte de 5 beste prisøkningene. Blant de 20 produktene som prisene steg mest det siste året, inkluderer Testachats også poteter for første gang (+23%), og er bekymret for den kraftige økningen i prisen på dette essensielle produktet.«

Andre råvarer har opplevd høy inflasjon i noen tid, og prisene deres er fortsatt svært høye denne måneden. Brød er nå 16 % dyrere enn i september 2022, etterfulgt av småost (Gouda) (+22 %) og egg (+24 %).

Det som bekymrer Testachats mest er å se noen råvarer lande på internasjonale markeder, men ikke i butikkene ennå. «15 av 16 matoljer er dyrere enn de var i mars 2022, selv om engrosprisen på oljen har falt med 50 % siden den gang. Mens den globale prisen på meieriprodukter falt med 26 % sammenlignet med juni 2022, har prisene på 9 flasker lettmelk og 10 pakker med ung (gouda) ost steget siden den gang. Vi ser en bedre utvikling på kornsiden, men også her er fortsatt 60 % av mel- og pastapakkene dyrere enn i oktober 2022, mens prisen på korn har falt med 18 %. Forbrukerorganisasjonen er enig i at arbeids- og emballasjekostnadene har økt, men stiller likevel spørsmål ved om det er den eneste forklaringen på at prisene ikke går ned. Den henviste, som tilfellet er hver måned, sine funn til det belgiske konkurransetilsynet«, leser vi i den siste rapporten.

Til tross for dette er nyhetene veldig gode. Derfor gikk gjennomsnittskurven for en familie på to ned med… 2 euro. Vi snakker altså om et gjennomsnittsbeløp på 531 euro per måned for to personer, sammenlignet med 533 i august. På den annen side er økningen fortsatt på 63 euro sammenlignet med fjoråret. «Vi er glade for å se at lavere inflasjon har en konkret innvirkning på husholdningenes forbruk for første gang.«, erklærer Julie Freer, talskvinne for Testachats. Men vi må være realistiske: vi er fortsatt inne i en periode med høy inflasjon, og prisene har steget dramatisk sammenlignet med fjoråret. «Vi vil fortsette arbeidet vårt og vente på analyser fra Prisobservatoriet og det belgiske konkurransetilsynet for å forstå om disse økningene, som noen ganger er veldig store, virkelig er berettiget.»

