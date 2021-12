Til syvende og sist vil Ashes of Creation MMO kjøre på Unreal Engine 5

Vi beklager selvsagt bildene som det er stille av et spill i aktiv utvikling, men det ser ut til Qu’Intrepid-spill hold endelig helt til høyre, da mer enn 4 års arbeid.

En annen teknisk alfa det er allerede planlagt for nåværende 2022, slik at aktører som følger prosjektet tett kan komme til nytte av mulighetene som tilbys av Unreal Engine 5, med bedre oversikt over ideene de beskriver Ashes of Creation som en interessant MMO På papir.

Som en påminnelse, verden Ass av skapelsen ønsker å være reaktiv til handlingene til spillere, med drastiske endringer som kan skje irreversibelt, Takk til et system av buffere presentert som økologisk.

En annen anelse om at MMO ser ut til å være på rett spor: rekruttering i september i fjor Wynne McLaughlin samtidig som narrativ designer, dro nettopp Zenimax nettstudier (The Elder Scrolls Online) etter 9 år i boks. McLaughlin, en veteran i MMO-verdenen, er kjent for å ha samarbeidet med Lord British i Tabula Rasa og deltatt i utviklingen av Star Wars, Den gamle republikken.