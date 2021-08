Til tross for å bruke mer penger, rangerer USA sist blant de 11 rikeste landene innen helsevesen

USA rangerer sist blant de 11 rikeste landene i verden når det gjelder helsesystemer, til tross for at de bruker en stor prosentandel av BNP på helse. Rapportere Fra Commonwealth Fund.

Landet sliter med dype problemer i helsevesenet som påvirker tilgang og likestilling, og landet har høye administrative barrierer når det gjelder helse. I følge rapporten bruker USA 17% av BNP på helse, men er “over” de andre 10 landene.

Andre land som er analysert i rapporten er Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Nederland, New Zealand, Norge, Sverige, Sveits og Storbritannia. Rangeringen er basert på 71 aktiviteter på fem områder: omsorg, vedlikeholdsprosess, administrativ ytelse, likhet og helseutfall.

Rapporten bemerker at USA, i motsetning til andre land i studien, ikke tilbyr global helsehjelp. Amerikanere har problemer med å betale medisinske regninger og er mer sannsynlig å bli nektet forsikringen. En høyere andel amerikanere sier at de bruker mer tid på papirarbeid for medisinske regninger, og leger sier at de har vanskeligere for å skrive ut medisiner til pasienter på grunn av medisinsk forsikringsforbud.

Amerikanerne håndterer treg tilgang til omsorg, og amerikanske voksne går til legevakten for ikke-akutt behandling. Leger fra de beste landene er vanligvis lett tilgjengelige på telefon eller om natten og i helgene. USA har den største ulikheten i vedlikehold blant inntektsgruppene.

“Det er nesten to helsesystemer i USA: en måte og mindre for de som har forsikring og den andre for personer som ikke har forsikring eller tilstrekkelig forsikring,” sa Eric Schneider, medforfatter av rapporten og senior visepresident for politikk og forskning ved Commonwealth Fund. Washington Post.

Amerikanere som får mammografiscreening og får influensaskudd og har flere samtaler med legen sin om ernæring, røyking og alkoholbruk er et område USA er godt klar over.

Helsestatistikk gjenspeiler det faktum at listen har det verste helsesystemet: USA har den høyeste spedbarns-, mors- og forebyggbare dødeligheten. Landet har mindre støtte til støttesystemer som barndomsopplæring og arbeidsledighetsvern, noe som fører til verre helseeffekter for arbeidere.

Schneider sa at landets relativt svake helsesystem gjorde det vanskeligere for USA å håndtere Govt-19-epidemien.

“Basert på ulikhet og relativt svak primæromsorg kan man forutsi at vi vil være i stand til å bekjempe epidemien,” sa han.