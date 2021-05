Til tross for advarsler – tusenvis av ‘amber gambler’ briter flyr til Spania fra i morgen

Solsultede briter forventes å gå ombord på en jetfly til Spania i morgen – i strid med en regjeringsadvarsel om ikke å reise.

Landet er på “rav” -listen under transportdepartementets trafikklyssystem, og ministre har bedt passasjerer om ikke å fly til ravfargede land.

De som kommer til Storbritannia fra Amber List-landene, bør ta to dager på å isolere seg hjemme i 10 dager koronavirus Tester.

Men etter at den spanske statsministeren Puntaren Sanchez åpnet dørene på mandag, forventes det at mange utelukkede briter vil dra til Costas uansett.

Flyreiser fra Storbritannia til Spania er satt til å doble til 80 om dagen denne uken, med 16 000 passasjerer om bord.

Dette betyr at mer enn 100.000 turister forventes å besøke Spania de neste dagene.



(Bilde: BA)



British Airways, Qatar Airways og Iberia har direktefly fra Heathrow til Ibiza på mandag.

BA, American Airlines, Iberia flyr også fra West London lufthavn til Barcelona.

Andre spanske flyreiser fra Heathrow berører Palma, Malaga og Madrid på mandag.

Gatwick har flyreiser til Ebiza, Malaga, Mallorca og Lanzarote med EasyJet og Wooling til Barcelona og Valencia.

Ryanair flyr fra Manchester og Stanston til Alicante, fra Luton til Malaga, fra Stanst til Barcelona og fra Edinburgh og Manchester til Mallorca.

Ryanair har også flyreiser fra Kanariøyene til Tenerife og Stanston til Lanzarote.

Ull flyr fra Cardiff til Mallorca sent i morgen.

Palma lufthavn på Mallorca ønsker også Tui-feriefly fra Newcastle, Cardiff og Manchester velkommen.

Tui flyr fra Manchester til Lanzarote og Tenerife og fra Stansted, Gatwick, Birmingham og Cardiff til Menorca.

Dette inkluderer jetfly fra Bristol, Newcastle, Manchester og Birmingham til Ibiza.

Grønn liste 12 land Portugal, Israel, Island, Australia og New Zealand Hvert land stiller sine egne krav, så typen test du trenger før du flyr, vil variere. En negativ PCR-test kreves 48 timer før du reiser til Portugal. Passasjerer bør ta en test før de ankommer Storbritannia – men det kan være en (billigere) sidekjøringstest. Ingen isolasjon, men ta PCR-testen på dag 2. Ravlys Inkludert Frankrike, Spania, Hellas, Kypros, Italia og USA Hvert land setter sine egne oppføringskrav – så typen test du må ta før ombordstigning, vil variere avhengig av destinasjonen. Ankomst skal være selvisolert i 10 dager ved ankomst til Storbritannia – men kan gjøres hjemme. Passasjerer bør ta PCR-tester to dager og åtte dager etter retur. Rød liste Fritidsreiser er for tiden forbudt i land som Tyrkia, De forente arabiske emirater, Sør-Afrika, Brasil og Seychellene. Bare nødreiser – hvert land vil ha sine egne regler. Rødlisten som kommer tilbake, må betale 7 750 for å se deres 10-dagers isolasjon på et hotell utpekt av den britiske regjeringen. Du må også ha PCR-tester innen to til åtte dager etter at du kommer tilbake til Storbritannia.

Utenriksdepartementets nettsted sa imidlertid i dag: “Vi fortsetter å fraråde alt unntatt viktige turer til Spania, inkludert Balearene, men Kanariøyene.”

Å reise til land mot utenrikskontorådgivning gjelder ikke de fleste reiseforsikringspoliser.

Innenrikssekretær Priti Patel ble i dag den siste ministeren som bønnfalt britene om ikke å reise til de ravfarlige landene.

“Vi har et trafikklyssystem. Det er av en grunn, »sa han til BBC1s The Andrew Mar Show.

“Vi har tiltak for å beskytte publikum.

“I løpet av ferien vil selvfølgelig publikum følge rådene fra regjeringen – for eksempel den grønne listen.”

Forrige uke sa professor Andrew Howard, en toppforsker ved University College London, som var en epidemiolog: “Det er viktig å redusere reisen på heltid, enten det er en rødliste eller et ravgult land, fordi det er en blanding av reiser mellom flyplasser, flyplasser og selvfølgelig landet du drar til. ”

Shadow Home Secretary Nick Thomas-Symonds ba i dag på at alle ravlistede land skulle legges til den røde listen – noe som betyr et opphold på 7 750 gjester på et regjeringsgodkjent hotell når han kommer tilbake til Storbritannia.

Han sa: “Land med ravlister bør redesignes, så du har den omfattende hotellisolasjonen, og vi kan holde denne grønne listen på plass.”

Flyselskapslederne ba imidlertid ministrene om å støtte turen til de ravfargede landene.

Willie Walsh, tidligere British Airways-sjef og nå generaldirektør i International Air Transport Association, sa til Mail på søndag: “Hvis du er fullvaksinert, må grønne og gule mennesker ta en klok beslutning om å skape seg selv.

“Fordelen med å bli vaksinert – et vaksineutbytte – ble lovet folket, og de skulle få det.

“Hvis du hadde to scener, er det ingen argumenter for at du kan gjøre at disse begrensningene kan fortsette, og folk bør være fri til å bestemme selv om det er noen risiko i å reise til et grønt eller gult land.”

I mellomtiden sa administrerende direktør i UK Health Care Agency at muligheten for at alle koronaviruskontroller blir fjernet neste måned var “vakker”.

21. juni, den fjerde og siste fasen av regjeringens “veikart”, er satt som startdato for reduksjon av barrierer, til tross for økende tilfeller av indisk variasjon.

“Det ville være fint om folk hele tiden var oppmerksomme på alle sikkerhetssignalene, så vi skulle ikke stoppe det vi gjør, spesielt rundt London i områder med angstvariasjon på B.1.617.2 i Nordvest,” sa Dr. Jenny Harris, tidligere viseadministrerende direktør.

(PHE) I en britisk studie for folkehelse ble Pfizer / Bioendech Jab funnet å være 88%

Etter to doser vil det være effektivt mot indisk variasjon. Med 93% effekt fant studien at en vaksine mot symptomatisk sykdom fra B.1.617.2-stammer mot Kent-varianten ville være nesten like effektiv.



(Bilde: Alami)



I mellomtiden var Oxford / Astrogenogen-injeksjonen 60% effektiv, sammenlignet med 66% mot Kent-varianten.

Mer enn 60 millioner vaksinenivåer er fanget opp, ifølge de siste tallene.

37,9 millioner mennesker får minst ett skudd.

Mer enn 22,6 millioner mennesker har begge størrelsene.

Ytterligere 2235 tilfeller av Govt-19 ble oppdaget, mens dødstallene steg fem til 127 721.

På spørsmål om å utløse det fjerde trinnet 21. juni sa Patel: ”Dataene er positive til hvor vi er, og ser på vaksineinformasjonen som ble utgitt i dag om beskyttelsesnivået mot visse typer.

“Men det betyr absolutt ikke grønt lys.

“Det er stadier vi følger.”