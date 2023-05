Til tross for en skremsel, endte David Goffin på 252. plass i verden og kvalifiserte seg til kvartfinalen i Aix-en-Provence.

Den spanske turneen var mislykket for ham. Tidlige utganger i Barcelona (2. runde) deretter Madrid (1. runde). David Goffin Stiller opp på Challenger of Aix-en-Provence denne uken for å gjenvinne smilet og selvtilliten som har sivet fra ham i flere måneder.

Etter hans seier mot Benoit Jodi I 1. runde fikk belgieren panikk, men fant til slutt ressursene som skulle til for å vinne mot franskmannen. Don la til, 252. i verden i 2. runde.

På beina tok belgieren det første settet 6-4, og utnyttet en pause på det beste tidspunktet for å ta ledelsen.

Men fortsatt på sitt beste snublet Legios i andre sett, og tapte 6-3 etter å ha sluppet inn pause på slutten av settet.

Heldigvis for ham – og til tross for at han tapte nok en serve tidlig i tredje sett – hevet Coffin spillet sitt til å vinne 6-4, 3-6, 6-2 på nesten to timer.

En seier som kvalifiserte til kvartfinalen i turneringen. Hans fremtidige motstander? Definitivt en franskmann. En Quentin HollisDet betyr pålitelig Arthur sønn.

Enda viktigere, denne seieren med tang lar ham midlertidig holde seg blant de 100 beste. Han må imidlertid komme seg til finalen for å sementere sin plass i topp 100 ATP.

Så, i kjølvannet av denne utfordreren, er det et lettelsens sukk for belgieren når han forbereder seg på å spille nok en dyktig turnering, Masters 1000 i Roma.

Takket være en stabel med pakker kvalifiserte han seg direkte til turneringen uten å hoppe over kvalifiseringen. Hva gjør at han kan fortsette?