Til tross for handlingsplanen sier Barbigan-ansatte at den er ‘institusjonelt rasistisk’ Barbigan

De Barbigan Beskrevet som “institusjonelt rasistisk” av sine egne ansatte, samler det dusinvis av hendelser som angivelig viser at det kulturelle systemet har mislyktes i tråd med sine antirasistiske forpliktelser for et år siden.

Nåværende og tidligere ansatte deler historier anonymt og kompilerer en bok med mer enn 100 ikke-partisk oppførsel der senioransatte bruker eksplisitt rasistisk språk og en bredere kultur der rasistiske hendelser ikke blir undersøkt og karriereutvikling reduseres til farger.

Disse hendelsene er før 2014, og andre sies å ha funnet sted de siste 12 månedene.

Barbigan sa at den hadde startet en uavhengig gjennomgang av beskyldningene fra Guardian.

I en uttalelse sa organisasjonen: “Vi er fullstendig klar over smertene og traumene forårsaket av disse opplevelsene. Vi er forpliktet til å fortsette vår pågående handlingsplan for fremgang mot rasisme i organisasjonen og for å oppnå den nødvendige endringen. ”

Det sa at det var “sjokkert og trist å høre beskyldningene” og “alltid forsøkte å være en inkluderende, imøtekommende og åpen organisasjon.”

Rapporten la til: “Selv om vi ikke har mottatt noen formelle klager, kan alle ansatte bidra til den uavhengige gjennomgangen slik at deres erfaringer kan bli hørt og ofrene kan få den støtten de trenger. Vi vil at alles stemme skal bli hørt og respektert. ”

The Guardian snakket med flere bidragsytere til boka, inkludert et toppledelsesmedlem som refererte til en asiatisk Barbigan-ansatt som “en gul” under en samtale, før de sa at de refererer til den ansattes lys.

Andre fortalte Guardian om en arbeidskultur at de anså “subtil og lumsk” rasisme, en klar skille mellom ansatte som er veldig forskjellige i normale og kortsiktige roller, og hvite team i faste og ledende stillinger.

Mange kontoer beskriver en situasjon der fargede mennesker eksplisitt omtaler seg selv som “mangfoldsansettelse”, mens mange ansatte gir feil fremstilling av andre av samme rase på møter.

En av regissørene husket å ha blitt forvirret med den eneste personen i løpet da de introduserte en gruppe. Personen korrigerte regissøren og bekymret seg da for at de “permanent ødela muligheten for å få jobb i Barbigan”.

En annen beskrev å klippe apro-håret for å forhindre at de prøvde å berøre kolleger.

Mange bidragsytere til boken diskuterer rasismen ansattes foran hjemmet fra klienter, inkludert en hendelse der en ansatt kalte my-word. Jean-Michael Pasquade-utstilling i 2017. Ansatte sa at det manglet oppfølging fra ledelsen da slike hendelser ble rapportert.

Andre snakker om å bli beskrevet som rasistiske av Barbigans egne sikkerhetsvakter, mens mange ansatte husker at de ble spurt om de trodde de var rene, og om en svart ansatt kunne selge en annen cannabis.

Et annet sted i publikasjonen beskriver Barbigan det som “en institusjonell rasistisk organisasjon”, og beskriver et ansattemedlem som “et lavt humming som alltid er i bakgrunnen”, og påminner forskjellige ansatte om at de er en anomali.

Barbigan nektet å kommentere disse spesifikke påstandene, men sa at de umiddelbart ville starte en uavhengig gjennomgang som svar.

Bokens arrangører sier at den er en del av Barbigan Anti-rasisme løfter Dette ble gjort i fjor. Barbigan var en av flere britiske kunstinstitusjoner, inkludert Tate og Somerset House, som svarte på den globale protestbevegelsen utløst av attentatet på George Floyd, med en forpliktelse til å rette opp ulikhetene i deres institusjoner.

Da Black Lives Matter-bevegelsen fikk fart, la Barbigan tre svarte firkanter på sine sosiale mediekontoer.Mørk tirsdag”.

Etter kritikk fra personalet om at plassene var “effektive”, ga Barbigan ut sin handlingsplan mot rasisme i juni 2020, undertegnet av administrerende direktør, Sir Nicholas Kenyon.

I det bemerket han at mens han adresserte det bredere problemet med rasisme i samfunnet, var organisasjonen “en del av et systematisk problem” og “ikke nok over tid til å løse disse problemene i vår organisasjon.” “Vi er fast bestemt på å endre dette nå.”Avskaffelse av rasisme i alle dens former”.

Men innenlands forstår Guardian at prosjektet har møtt sterk kritikk fra personalet, spesielt siden det er uklart og bekymret for at det ble bygget uten å konsultere etnisk minoritetspersonell.

I juli 2020 ble et konsulentselskap hentet for å gjennomføre “lytte- og lærings” -øvelser med ansatte, men ble kritisert for å be de fargede medarbeiderne om å dempe rasistiske hendelser foran senioransatte.

En del av planen for å løse dette problemet er å sette opp en arbeidsgruppe for Barbigan-ansatte som skal «vedta de trinnene vi trenger å ta for å fjerne prosesser og barrierer i systemet som opprettholder formell rasisme.»

Boken inneholder arbeidsgruppe-e-postmeldinger som sier at de ikke har fått fullmakt til å gjøre endringen, og at de er blitt bedt om å jobbe ved siden av sitt normale arbeid – med ordene fra en bidragsyter – som forventes å ta opp rasisme i Barbigan om to måneder.

I en oppdatering av sitt antirasismeløfte i mai 2021, skisserte Barbigan viktige skritt den hittil har tatt, inkludert opprettelsen av et formelt underutvalg for å utføre antirasismeaktiviteter og bidra til å holde organisasjonen ansvarlig. Den ga personalet i oppdrag å identifisere de neste trinnene som kan tas for å eliminere prosesser og barrierer i systemet som opprettholder formell rasisme.

I oppdateringen sa det at de ville bruke svarene fra lytte- og læringsøktene til å mate en ny likestillings- og inkluderingsstrategi. Det sa også at det rekrutterte til en ny likestillings- og inkluderingsrolle.