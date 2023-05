Til tross for hjerteproblemer kom en nordmann inn i verdenscupen

Verdensmesterskapet i skiskyting 2023-2024 er fortsatt et stykke unna. Dette er imidlertid allerede snakket om. Etter kunngjøringen av det nye personellet til det franske herrelaget, avduket det norske laget sin elitetropp. En gruppe som kan være overraskende av en bestemt grunn.

Endring for kvinner, kontinuitet for menn i Norge

Tradisjonelt venter ikke Norges Skiskytterforbund til slutten av VM 2022-2023 med å offentliggjøre listen over skiskyttere som er valgt ut til neste utgave. Blant kvinner var det logisk nok forventet innovasjon etter Marte Olsbu Roeiselands og Tiril Eckhoffs pensjonisttilværelse. Slik sett er Juni Arnecleave og Maren Kirkeit kalt til unnsetning. De kommer for å gi en hånd med Ragnhild Femsteinevik, Ida Lien, Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold. Sikkert en reell forandring for nordmennene som prøver å bygge seg opp igjen så fort som mulig uten to store mestere.

For menn er det motsatt. Faktisk er kontinuitet avgjørende i en elitegruppe der Johannes Boe har vært på topp de siste månedene. Johannes bror Darjee Boyen vil også være med. Filip Fjeld Andersen, Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale, Sturla Holm Lægreid, Bærums Skiklub og Sivert Guttorm Bakken fullfører dette meget gode norske herrelaget. Likevel har forrige sesongs tilstedeværelse i den siste byen blitt utfordret av hans fravær.

Norges 2023-24 FIFA verdensmesterskap elitegrupper

Kvinner

Juni Arnecleave

Ragnhild Femsteinevik

Maren Kirkeit

Caroline Naughton

IDA-tilkobling

Ingrid Landmark Dantrevold

Menn

Philip Fijelt Anderson

Johannes Thingnes Bo

Darjee gå

Vetle Sjaastad Christiansen

Johannes Dale

Sturla Holm Lakerid

Sivert Guttorm Bacon

Bacon, som led av hjerteproblemer, var fortsatt inaktiv

I mars 2022, etter å ha vunnet den lille Mass Start Globe, fikk vi ham til å smile. Akk, etter det måtte Syvert Guttorm Bakken si stopp. Den 24 år gamle norske skiskytteren måtte trekke seg på grunn av hjerteproblemer. For magasinet Nordic la Siegfried Masset, det norske lagets trener, til om Bacons helse: «Han har alltid det samme problemet. Han har fortsatt et hjerteproblem og kan ikke trene. Vi føler at han vil ta det igjen, men vi er på samme stadie som han fant ut at han hadde. Han drar med meg… for å ønske noe annet og gå tilbake til konkurransen. For oss er han den femte mannen, en solid en, uncoachable. Vi tror han blir frisk, mener legene.«Det er alt vi ønsker for Bacon, niende sammenlagt ved verdensmesterskapet i skiskyting i 2022.

