Til tross for innleggelse på sykehus, nekter Agenaden fortsatt å la seg vaksinere: «Jeg har levd lenge …»

For flere måneder siden gikk Agenaden gjennom sykehuset for å komme seg etter Covit-19. Marseille Rapper, som har vært innlagt på sykehus for luftveisproblemer, nekter fortsatt å la seg vaksinere. Han forklarer kollegene her hvorfor.

“Jeg er ikke Antivox, jeg er Anti-C-Vox. Jeg vil gjøre instituttpastoren hvis mulig. Jeg liker å høre snakk fra sivilsamfunnet, de er mer enn profesjonelle politikere som er i et dårligere stjernespill enn andre!En annen grunn til rapperen, sier han, er at han har immunitet etter å ha blitt angrepet.

Men han angret mer på mediehysteriet enn at han ikke var vaksinert. “Det såkalte avsnittet mitt om intensivbehandling bråket mer enn albumene våre, Det plager meg. Hvis jeg måtte unne meg, ville jeg ha motstått det. Jeg levde lenge…“

Agenaton er ikke det eneste medlemmet av IAM som nekter vaksinen. Shurik’n har ingen planer om å injisere noen dose. “Når jeg ikke vet hva de som la det på meg gjør, er jeg redd for hva de skal putte i kroppen min. Jeg har ingen grunn til å tro dem. Jeg kommer ikke til å redusere kroppsintegriteten min til en konsert i Canada“, forklarer Akenatans medhjelper.