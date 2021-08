Til tross for Kovit er det norske operasjonelle nivået høyt Rixon

Til tross for Covit-19-situasjonen var driftsnivået på norsk sokkel (NCS) høyt i årets første seks måneder, avslørte Oljedirektoratet (OD).

Mange nye funn har blitt gjort, produksjonen har økt, og mange nye utviklingsprosjekter er på tegnebrettet, skisserte OD.

Per 30. juni var totalt 17 villkattbrønner ferdigstilt ved norsk sokkel, noe som resulterte i åtte funn. Omfanget av disse funnene er fortsatt usikkert, men estimater tyder på at mengden olje og gass i Goliatfeltet ved Barentshavet totalt sett vil være mer enn dobbelt så høy, ifølge OD, noe som fremhever de estimerte reservene som tilsvarer mer enn 31 millioner faste kubikkmeter Goliatolje.

Disse funnene ble gjort i modne områder nær andre sektorer og infrastruktur. Nye funn ble gjort i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Hele listen over funn og deres funksjoner finner du nedenfor:

OK Navn Ressursutvikling, m. S. M3 Oljeekvivalent (oe) Lav høy vurdering, M SMS3 Åh 25 / 8-20B og S Kong og prins 11.5 9-14 34 / 6-5S Karandiana West 2.5 1,3 – 3,6 6507 / 4-2S Håndkle i Nord 18.0 11 – 25 15 / 12-25 Jerv 0,0 Indirekte kan ikke gjenopprettes 16 / 4-13 s D seksjon 1.0 0,5 – 1,4 7220 / 7-4 Isfløte 6.5 5-8 31 / 1-2S Plyndring nord 9.0 7 – 11 31 / 2-22 s Herodes 15.5 12-19

Forventet total ressursvekst 63,9

* Kartkilde: NPD.

Den totale petroleumsproduksjonen de første seks månedene tilsvarte 112,8 millioner kubikkmeter olje, viser de siste OD -dataene. Av dette, om lag 49,9 millioner SMS3 Olje, 55,1 milliarder SMS3 Gass og 7,8 millioner SMS3 Er NGL og komprimering.

Produksjonen i første halvår av 2021 er 2,4 SM3 Mindre enn tilsvarende periode i 2020, fremhevet OD. I første halvår av 2021 ble det boret 94 vekstbrønner, noe som var litt høyere enn samme periode i fjor (86).

For øyeblikket produserer 91 sektorer ifølge NPS, på norsk sokkel, som ifølge OD fortsatt er planlagt. Myndighetene mottok to nye utviklingsprosjekter det første halvåret – Christine & Cobra i Sør -Norskehavet og Coco -funn i den østlige Alvaheim -regionen i Nordsjøen – og de godkjente tre nye prosjekter for utvikling og drift. . Disse er relatert til Predaplic, Northern Lighting CO i Nordsjøen 2 Besparelser i langskipsprosjektet, og et nytt prosjekt for kraft fra land til trollfeltet i Nordsjøen.

OD bemerket bølgen av prosjekter på norsk sokkel og sa at det var gode utsikter til mer aktivitet og produksjon de neste årene. I følge OD -tall er det 50 prosjekter rettet mot lisensiering av investeringsresultater innen utgangen av 2022.

