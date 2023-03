Til tross for rykter, nekter Oppo og OnePlus å forlate det europeiske markedet

Ryktene peker på at merkene Oppo og OnePlus kan forlate de europeiske markedene. Offisielt benekter de imidlertid disse rapportene og sier at de opprettholder sine forpliktelser.

Opprinnelsen til historien går langt tilbake En klage ble inngitt i Tyskland av Nokia-merket Oppo og OnePlus merkevarer for brudd på patentene deres relatert til 4G- og 5G-teknologier. Sistnevnte ble funnet å ha brukt 4G- og 5G-signaler uten å betale den aktuelle lisensen Den slo fast at beløpet var for høyt. Dette førte til en oppdatering på den tyske Oppo-siden, som for eksempel fullstendig blanket ut alle omtaler av telefonen. Ditto for OnePlus-plattformen. Etter denne avgjørelsen lurte vi på om merkevarer ville fortsette å markedsføre mobiltelefoner i Europa.









I mars, under MWC i Barcelona, ​​var merkene relativt diskrete. Oppo har ikke gitt noen kunngjøring Etter å ha lansert Find N2 Flip på det franske markedet for noen uker siden, viser OnePlus fortsatt frem det innovative OnePlus 11-konseptet. Rett før den offisielle presentasjonen av den nye high-end Find X6-serien, presenterte velinformerte folk dette faktum. De Find X6 Pro er ikke tilgjengelig Av alle markeder, kun tilgjengelig i Kina, forvirrende informasjon hvis vi vet at merkene ønsker å vise sin kunnskap og X6 Pro-versjonen representerer hvordan selskapet vet hvordan det skal gjøre det bra innen telefoni og fotografering om bord. Så vi forventer å ønske velkommen til standardversjonen Find X6 snart, men i mellomtiden har et nytt rykte kommet: Max Jambor tweetet Oppo og OnePlus-merkene trakk seg fra europeiske markeder. Det er uklart hvilke land som vil bli berørt, noe som lar døren stå åpen for nesten alle muligheter. Frankrike representerer et av de største markedene for disse merkene, og tilbaketrekkingen kan føre til spesielt skadelige konsekvenser.









Oppo-side i Frankrike





Vi klarte å komme i kontakt med Oppo France, og merkevarens representanter fortalte oss at de fortsatt vil være tilgjengelige. Ifølge dem: «OPPO og OnePlus opprettholder sine forpliktelser i alle europeiske markeder der de er til stede. Vi har hatt en flott start på 2023 med den vellykkede lanseringen av flere produkter i Europa, og vi har mange flere produkter som kommer i løpet av året. Som alltid, OPPO og OnePlus vil gi brukerne de mest innovative produktene og de beste.» Vil fortsette å yte service. »

Så faktisk, om produktene kommer, vil vi se i løpet av de kommende ukene eller månedene. OnePlus forventes å gjøre Nord CE 3 Lite 5G mid-range smarttelefon offisiell 4. april, og vi venter på nyheter om Find X6-serien med en Pro-versjon … eller ikke.