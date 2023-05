Til tross for Saudi-Arabias tilbud, har Lionel Messis tillit hos Barca blitt gjenfødt

Med verdens sus tidligere i uken over signeringen av Lionel Messi på Al-Hilal for en platekontrakt, dukker ideen om en retur til FC Barcelona opp igjen. Hva har forandret seg? Sergio Busquets» annonserte avgangskontrakt vil ikke bli fornyet.

Med en lønn på 14 millioner euro i året vil den katalanske midtbanespilleren være fri fra Barcas økonomi. Og la klubben se på muligheten for å sende Messi tilbake. «Busquets» avgang er begynnelsen på Messis returvei… men for å nå slutten har de mange flere meter å gå. Det vil ikke være jeg som vil gi dem grønt lys, det vil være deres økonomiske kontroll»Javier Tebas, president i La Liga, kommenterte COPEs mikrofon.

I Xavis tanker er det neste overgangsprioritet å signere Lionel Messi, og klubbens ledelse har jobbet med dette i tankene i flere måneder. For å gjøre dette er det nødvendig å finne andre økonomiske taktikker og redusere lønnen ved å skille dem fra andre aktører.

Men kunngjøringen om Sergio Busquets» avgang er et tveegget sverd. Ryktene sier at Blaugrana-legenden også kan dra til Saudi-Arabia for å få vennen Messi til å følge ham. Barcas andre «veteran», Jordi Alba, kunne bli valgt like godt som Busquets.

Mens han venter på å ta en avgjørelse på slutten av sesongen, er Lionel Messi tilbake til forretninger med PSG etter kontroversen rundt hans uautoriserte reise til Saudi-Arabia.. «Jeg snakket med Leo da han kom tilbake, og jeg fant ham veldig rolig. Han er veldig motivert og fast bestemt på å vinne en ekstra tittel. Ja, Leo starter denne lørdagen.»Christophe Galtier kommenterte denne fredagen i forkant av kampen mot Ajaccio.

