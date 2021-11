Til tross for tre skilsmisser er Jennifer Lopez klar for gjengifte

Jennifer Lopez benektet ikke at hun hadde strøket ringen på fingeren på «Today Show».

Han spilte sammen med Owen Wilson i returfilmene med den romantiske komedien “Mary Me” (“Marry Me”). Jennifer Lopez Brukte et intervju “Dagens showTorsdag 18. november 2021 Snakk om sin egen opplevelse av romantiske forhold og foreninger. Som en påminnelse var den 52 år gamle skuespillerinnen og sangeren gift tre ganger: Ojani Nova mellom 1997 og 1998, Chris Judd mellom 2001 og 2003 og Mark Anthony mellom 2004 og 2014. Det var hun også Forlovet med andre menn, sist Alex Rodriguez.

Da journalisten Hota Kotb spurte henne om hun ville prøve denne opplevelsen igjen etter skilsmissen, nølte Jennifer Lopez før hun svarte på løftet. “Jeg vet ikke. Jeg forestiller meg det. Du kjenner meg, jeg har alltid vært en romantiker, alltid. Jeg tror fortsatt på evig lykke, 100%,” sa han.

Ideen ble lansert og fansen vil derfor være stjerne og ikke bli overrasket Ben Affleck Kunngjør deres engasjement i fremtiden. Tross alt hadde den 49 år gamle skuespilleren allerede søkt tidlig på 2000-tallet, under deres første kjærlighetsforhold. Paret gikk fra hverandre noen måneder senere … for å forsone seg etter 17 år. Som det er, er det aldri for sent å leve opp til et eventyr.

