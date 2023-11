Til tross for uavgjort mot Norge, kvalifiserte det franske U17-laget seg til Eliterunden

Etter en imponerende seier over Estland (4-0) og en skuffende uavgjort mot Romania (1-1), møtte det franske U17-laget Norge tirsdag 21. november for tredje dag av den første kvalifiseringsrunden i EM 2024. Begge lag delte seg med uavgjort (0-0). det franske fotballforbundet.

>> Bli med Foot National på WhatsApp slik at du ikke går glipp av fransk- og amatørfotballnyheter.

Det franske U17-laget, som toppet gruppe 6, kvalifiserte seg til Eliterunden. Neste vår skal Bleuets spille tre kamper med mål om å kvalifisere seg til finalen i EM 2024 på Kypros (20. mai til 5. juni 2024). Finn listen over lag som har kvalifisert seg til Eliterunden: Tyskland (holder), England, Østerrike, Hviterussland, Bulgaria, Kroatia, Spania, Finland, Frankrike, Georgia, Hellas, Ungarn, Italia, Nederland (automatisk kvalifisering), Polen, Portugal, Irland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia.

De to og fem tredje lagene fra de tretten gruppene går videre til Eliterunden, planlagt til mars 2024, mot de to beste lagene fra gruppen deres med de beste resultatene. Denne andre fasen vil avgjøre de femten lagene som skal konkurrere i sluttfasen. .

Totalt

Etter en imponerende seier over Estland (4-0) og en skuffende uavgjort mot Romania (1-1), møtte det franske U17-laget Norge tirsdag 21. november for tredje dag av den første kvalifiseringsrunden i EM 2024. Det franske fotballforbundet annonserte at de to lagene uavgjort (0-0).