Thomas Meunier er endelig tilbake med Dortmund. Men han har kommet langt, blant annet har han fått en plass på høyrebacken på landslaget.

Lørdag, Thomas Meunier Var på benken for Borussia Dortmund for andre gang denne sesongen. Etter å ha tapt med reservelaget i tredjedivisjon, nærmer det seg enden av tunnelen: «Det er fremgang, det går definitivt for sakte for min smak, men laget er stort og det er nesten ingen skader», bekrefter han. Pickx spillsamling.

Goumais, 32, sikter på en retur til Devils på mellomlang sikt: «Jeg hadde Domenico Tedesco Nylig på telefonen. Døren var ikke lukket, langt ifra. Vi har allerede sett at ingenting er bestemt ordentlig. Men det er bare én ting jeg trenger å gjøre: finne en klubb og spille, eller i det minste spille en stund Dortmund«.

Slutt på eventyr i Dortmund

Tilkalt av treneren til det første møtet, var Meunier på benken Tyskland og i Sverige, før han forlot senteret etter skadene. Han spilte sist for landslaget i uavgjort 0-0 mot Kroatia i VM.

Kontrakten hans går ut i juni, og uansett er en overgang i luften: «Forlater jeg i januar? Jeg må diskutere med ledelsen. Meldingen de sender til meg vil avgjøre hva som skjer videre. En klubb i Belgia «Det er klart at jeg ikke vil ikke vite. Alt avhenger av preferanser.» I sommer ble Thomas Meunier koblet Club Brugge. Tilbake i januar?