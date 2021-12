Tilbake i TF1 lager “District Z” et monument

TF1 tiltrekker seg sine tungvektere raskere enn skyggen, noe som er nok til å gjøre Lucky Luke sjalu grønn Dans med stjernene Ikke ferdig ennå, se og se Distrikt Z Går ned i luften. Vi ga imidlertid ikke mye av huden på dette prosjektet som Arthur produserte etter den første sesongen. For til tross for et rettsmedisinsk budsjett, overbeviste ikke programmet egentlig publikum. De trodde det var kopiert fra andre eventyrspill Ford Boyd, Og svært lav aktivitet.

Denise Progniard, programlederen for programmet, kunngjorde at dette er hennes andre sjanse, og at vi kommer til å se hva hun kommer til å kringkaste på nytt. Han lovet mer aggressive zombier og flere tall for å gjøre eventyret mer krydret og mer spennende.

Kaotisk og fortsatt myk

Resultater: 2 millioner seere. Eller en ny fiasko når du finner ut at det første tallet i den første sesongen spilte inn 5,4 millioner! TF1 ble hardt slått lørdag kveld av en reprise av den sjette sesongen Monkeville På… France 3, som gradvis vil skremme de store maskinene til konkurrerende kjeder. Den er allerede på show og er stort sett rett blant publikum kunstner I Frankrike 2 ..

Vi må innrømme at endringene som er gjort i showet ikke har endret seg mye. Distrikt Z Fortsett å krype … ja, det er fortsatt zombier. Ja, de er mer aggressive. Du trenger bare å se på hvor mange liv deltakerne mistet for å se den. Men det endrer ikke programmets DNA Ford Boyd I sine kjernebegivenheter, men veldig skånsom. Men når man ser på ansiktene til kandidatene, vil de ikke være enkle å tolerere. Men oppfatningen klarte ikke å endre dette på skjermen.

Det er imidlertid mangler som ikke hindrer Arthur i å bli overtalt i utlandet. Faktisk hevder han å ha solgt ut produsentens mening Distrikt Z I mindre enn 30 land.

Overflødig Co-Landa dreper Co-Landa-effekten

En annen skuffelse: den vanskelige siden av arrangementer der deltakerne kan vinne pasninger for å åpne kisten i skatterommet. Hvor forvirrende. Vi ser egentlig ikke hva som skjer, og det er problemer med å forstå kompleksiteten i hendelsen. Kort sagt, vi går oss vill.

Var det en god idé å starte den andre sesongen med et lag bestående av Clemens og Laurent Maestro? Ko-Landa? Duoen har allerede banket på logoskjermen for jubileumssesongen Ko-Landa. Uansett hvor vakre de er, har man til hensikt å se dem overalt. Og ærlig talt, for mye Co-Landa dreper Co-Landa-effekten.

La oss bare huske dette: Clemens er ikke bare et ess for å overleve, hun er også en formidabel Zombie Dagler. De vil huske det lenge …

Fort Boyard Er du der?

På slutten av denne første delen av den andre sesongen vil du forstå at skuffelsen lørdag kveld oppsto nok en gang. Distrikt Z . Det løser ikke problemet med noen få “kosmetiske” endringer. Det er i programmets DNA at bunnen gjør vondt, ser det ut for oss.

Tenk på en mer vellykket finale enn før. Kandidatene har faktisk ikke lenger mulighet til å legge gullklumpene de tar fra hvelvet i store poser. Heretter må de bære dem til utgangsportalen i hendene, noe som gjør oppgaven mye vanskeligere. Siden det fortsatt er mange zombier å fullføre eventyret, vil det bli en reell utfordring å bringe dem alle tilbake.

Men igjen, det er ingen sammenligning Ford BoydOg måten slottskandidatene henter tilbake villsvinene sine …