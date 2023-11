Tilbake til 2000-tallet: Dette kultshowet kan komme tilbake med et nytt konsept

I 2023 lukter luften av 2000-tallsnostalgi. Faktisk teller vi ikke lenger gamle programmer som har blitt oppdatert, til stor glede for seerne. Etter Star Academy og snart Secret Story , forbereder et annet flaggskipshow fra århundreskiftet seg for å gå tilbake til den lille skjermen.

Les mer Margots selvtillit er tvilsom: to kandidater er allerede sammenkoblet på Star Academy

Ja, hvis vi skal tro informasjon fra Le Parisien, kan showet «The Bachelor» faktisk være tilbake. Sistnevnte forklarer at M6-kanalen vil vurdere å starte programmet på nytt, men med en stor endring. Som en påminnelse må «The Bachelor» velge en bachelor blant mange friere etter å ha oppholdt seg i en villa.

Avisen forklarer at M6-teamet har skaffet seg rettighetene til «The Golden Bachelor» og at showet vil sendes i løpet av de kommende månedene. I denne 2.0-versjonen forblir konseptet det samme, bortsett fra at personen kan være senior denne gangen. Konseptet ble lansert i USA og var en stor suksess, noe som ville ha inspirert M6 til å gjøre det samme.