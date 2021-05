tilbake til arbeid? Nordmannen vil fly 70 fly neste år

På slutten av 2020 er Norwegian offisielt konkurs etter flere års kamp. Nå, bare noen få måneder senere, forbereder flyselskapet seg ordentlig til å komme tilbake til himmelen. I tillegg er det allerede sagt at flyselskapet ønsker å øke flåten sin til totalt 70 fly innen 2022.

Tidligere denne måneden mottok lavprisselskapet godkjenning fra kreditorene sine for å starte omstrukturering. Det første skrittet mot omstilling er å skaffe kapital, noe den ikke har gjort ennå. Men dette forhindret ikke flyselskapet fra å lage store planer for fremtiden.

Teamet bak flyselskapet ser allerede på en strategi for de kommende årene. Det nye norske selskapet vil fokusere på det viktigste nordiske markedet og vil operere innenlandsflyvninger i Norge og til større byer i Danmark, Sverige og Finland. Norwegian forventer imidlertid at etterspørselen i disse områdene ikke vil komme tilbake til 2019-nivået før 2023 eller 2024.

Imidlertid planlegger flyselskapet å operere en flåte på rundt 50 fly i år ettersom det sakte gjenoppretter nettverket. Planen tar sikte på å øke dette antallet til 70 flåter innen utgangen av 2022. Flyselskapets nåværende flåte består utelukkende av Boeing 737-800-fly, hvorav bare ni har fløyet de siste månedene på hovedsakelig innenlandske ruter.

Hva kan vi forvente fra flyselskapet?

Selv om skiltene ser bra ut og flyselskapet planlegger tydelig de neste årene, er det fortsatt langt fra å gjøre en vellykket behandling. Flyselskapet opererer fortsatt veldig få flyreiser, og selv om antall passasjerer sakte øker, tjener selskapet ikke ennå. Norwegian restrukturerer på grunn av et tap på 2,6 milliarder dollar for 2020 og trenger fortsatt en kapitaløkning.

Imidlertid vil det nye flyselskapet overlate langdistanserutene til andre og fokusere på kortdistansemarkedet, som var ryggraden i virksomheten før konkurs. Mens det skandinaviske markedet utvilsomt vil være flyselskapets kjerne, vil det gjenoppta driften til andre europeiske destinasjoner de neste ukene.

Flyreiser til Barcelona, ​​Beograd, Berlin og Malaga vil definitivt sementere flyselskapets posisjon som et lavprisflyselskap for underholdning. På samme måte kan flyreiser fra populære destinasjoner som Oslo til London Gatwick øke flyselskapets utvinning.

Den voksende flåten

Med en plan på plass, vil interessen definitivt skifte til flyselskapets voksende flåte. Flyselskapet planlegger å hoppe fra 50 fly til 70 på litt over ett år. Flyselskapet kansellerte nylig bestillinger på 88 Airbus-fly, inkludert 30 nye A321LR-er. Flyselskapet bekreftet også nylig at det ikke vil returnere en Boeing 737 MAX.

For tiden driver flyselskapet en flåte med Boeing 737-800-fly, så det kan velge mer fra samme flåte. Med vekt på kortdistanseruter trenger ikke flyselskapet langdistansefly. Flyselskapet avsluttet nylig sine leieavtaler for 36 fly, men hvis det planlegger å øke flåten igjen, kan det hende at den må leie flere fly senere i år.

Hva synes du om flyselskapets planer? Kommer Norwegian foran seg selv? Hva tror du neste skritt for flåten hennes blir? Vi vil gjerne høre tankene dine i kommentarene.