Tilbake til det normale ved CHU Saint-Pierre, målet for et cyberangrep

jeg erDa dataserverne til CHU Saint-Pierre i Brussel begynte å bremse for alvor, rundt klokken ett om morgenen fra fredag ​​til lørdag, ble datateknikere satt i beredskap. «Veldig raskt klarte de å oppdage uvanlig aktivitet på datanettverket, og klokken 04.00 slo de fast at vi kan ha vært offer for et nettangrep,» forklarer Philippe Leroy, administrerende direktør i CHU. «Sammen med spesialtjenestene til det føderale politiet og statsadvokatembetet har vi innført en beredskapsplan som er etablert spesielt for denne typen situasjoner. Siden mange sykehus allerede har blitt målet for hackere, har vi laget en prosedyre for å opprettholde driften av sykehuset så mye som mulig.»

Spesifikt inkluderer disse prosedyrene frakobling av servere og en tilbakevending til «papir» kommunikasjon innen sykehuset. Men ved slutten av denne lørdagsettermiddagen hadde informatikere allerede klart å starte serverne på nytt. «100 % IT-applikasjoner kan omarbeides,» forklarer Philippe Leroy. Spesielt den datastyrte pasientmappen, som gjør at den kan fungere normalt igjen. I flere timer ble Sentral 112-ambulanser omdirigert til andre sykehus for å unngå å overbelaste sykehuset. Men også der har nødsituasjonene nå åpnet igjen. Så sykehuset gjenopptar sin normale drift”, forsikret administrerende direktør og hyllet arbeidet til IT-teamene og sykehuspersonalet som frivillig kom tilbake en helg for å sikre pasientbehandling. Faktisk, bortsett fra nødsituasjoner, opererte sykehuset som vanlig hele dagen. Sammenlignet med andre sykehus i landet som ble rammet av hackingen, klarte CHU Saint-Pierre å starte datamaskinserverne på nytt veldig raskt. «Vi krysser fingrene for at det vil fortsette slik, men vi kan allerede peke på interessen til nødplanen mot cyberangrep som vi har utviklet i 18 måneder. Han hjalp oss med å svare.»

Med hjelp fra det føderale politiet og påtalemyndigheten vil sykehusets IT-team fortsette å undersøke hvert hjørne av nettverket for å sikre at det ikke er spor etter viruset. «Per nå har vi ikke observert noen lekkasje av medisinske data», forsikrer konsernsjefen.