Tilbake til scenen 3. oktober, Michael Sarto: «Jeg vil nesten farge meg rød og gjøre Mylene til bonden»

Michel Sarto var gjest ved Pascal Pratts premiere på Europe 1, den første sendingen av opptakene hans på radio, og han opplevde den første sensuren bestilt av general de Gaulle. Han er også sponsor for sistnevnte show. Pascal Pratt og deg. Mandag morgen vendte sangeren tilbake til kontroversen utløst av Juliet Armanet, som bestemte at sangen hennes «Les Locks to Connemara» denne sommeren var støtende for henne. Han anså kontroversen som latterlig. Sangeren sendte ham en e-post for å be om unnskyldning og ønsket ham et langt liv.

I 2018 er det også mye snakk om returen til scenen til sangeren, som bestemte seg for å ikke holde konserter lenger. En avskjedsturné starter 3. oktober i Rouen. Ved Pascal Pratts mikrofon innrømmet Michel Sarto at publikum hadde savnet ham. «Jeg elsker teater, men å gå inn i et teater, spille en karakter som ikke er din og si en replikk du ikke har skrevet er ikke det samme. Der (med konserten, red.) kommer jeg inn, jeg snakker, jeg skriver det jeg sier. Jeg står foran de store rommene, og mottakelsen er mye varmere enn på teateret. «Jeg sa til meg selv at jeg var en idiot. Jeg savner det, det gjør meg glad å finne publikummet mitt» Truet av sin kone vender Michael Sarto tilbake på turné. Han sa at han ble rørt over å vite at rommene var fulle. På den annen side sa han ikke et ord om hva han ville tilby sitt publikum. For nå, sier han, ser han ting bare i projeksjon og på skjermen. Han venter på første prøvedag for å vite hva han skal levere. Han våget å si at han gikk helt ut på showet og produserte effekter laget for anledningen. «Det blir et flott show. Det blir veldig annerledes enn det publikum har kjent meg for gjennom årene. Og legg til:Jeg har nesten lyst til å farge meg rød og få Mylene til å se ut som en bonde.