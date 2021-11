Tilbakestille magnetfeltet til Mars? Forskere har løsningen

Hvis rombyråer i dag offisielt retter seg mot Månen, ser de allerede på Mars. Men for å permanent etablere en koloni på den røde planeten, vil det være nødvendig å vurdere å terraformere den. Forskere vurderer noen løsninger for å oppnå dette.

De terraforming. Det diskuteres ofte i science fiction. Men for vitenskapen å bare forestille seg å implementere ideen, transformere et miljø for å gjøre det beboelig for mennesker, er fortsatt vanskelig i dag. Forskere mener imidlertid at hvis vi ønsker å kolonisere Mars, for eksempel, må vi vurdere det seriøst. Et første skritt, ifølge et internasjonalt team som inkluderer sjefforskeren til Gryte, James Green, ville være å reformere rundt den røde planeten et magnetisk skjold tapt, eller nesten, i lang tid.

de magnetfelt som omgir jorden beskytter oss faktisk mot de fleste høyt ladede partikler Energi som kommer til oss fra solen. Det avleder dem og hindrer dem dermed i å nå overflaten. Det beskytter oss også bredere mot virkningene av sol-vind på’stemning. Fordi sistnevnte har den uheldige tendensen til å bokstavelig talt strippe ubeskyttede atmosfærer. Dette er det som ser ut til å ha skjedd med Mars. Den en gang så tykke atmosfæren har gradvis blitt mindre.

de magnetfelt av vår jord er skapt av dynamo effekt. Av bevegelser fra jernkjerne i hjertet av planeten vår. Men kjernen til Mars er for liten og ikke varm nok til det. Så forskerne kom på andre ideer. Hvis det ikke er mulig å lage en strøm av ladede partikler i dypet av den røde planeten, hvorfor ikke vurdere å lage en … rundt Mars?

Et magnetfelt takket være Phobos

For å gjøre dette har forskerne Phobos. Phobos er den største av de to månene til Mars.. All beskjedenhet ble opprettholdt. Fordi det astronomer sette sin største diameter på mindre enn 30 kilometer. Men det er også den av de to månene til Mars som bane så nær den røde planeten som mulig. På en relativt sirkulær sti, bare rundt 6000 kilometer fra marsjord.

Det forskerne foreslår er at partiklene som utgjør jorda til Phobos kan ioniseres og deretter akselereres. De kunne dermed langs banen til Måne, skaper en slags plasmatorus. Noe som i seg selv ville gi opphav til et tilstrekkelig kraftig magnetfelt; I følge astronomer ville det ikke være behov for mye mer enn hva en magnet ganske klassisk, men skal gjentas over hele planeten, for å beskytte menneskelige nybyggere som ønsker å bosette seg på Mars på lang sikt.

Blant vanskelighetene, mengden energi som kreves for drift. Forskerne anslår at dette vil kreve minst like mye energi som det ble forbrukt på jorden i 2020. Og for å løse dette problemet håper de å ha Kjernefysisk fisjon. En energikilde som uansett kan være avgjørende for kolonisering.

Derfor er planen mest vågal. Det er mange hindringer. Men for forskere er det på tide å stille spørsmålet seriøst. For når vi er klare til å reise til Mars, må vi også være klare til å tilby innovative løsninger.

Mars: NASA foreslår å gjøre den beboelig ved å gjenskape magnetfeltet

På en nylig NASA-konferanse kom forskere opp med en genial idé for å terraformere Mars: lage et kunstig magnetisk skjold for å undertrykke erosjon av atmosfæren.

Artikkel av Laurent sacco publisert 03.07.2017

Selv om det ligger i beboelig sone fra solen er Mars forskjellig fra jorden. de Press av atmosfæren er faktisk veldig svak (det representerer 1/160meg jordens) og inneholder 95,32 % CO 2 , bare 2,7 % avazote og 0,13 % avoksygen. Gjennomsnittstemperaturen på overflaten er også lav: – 53 ° C. Vann ser bare ut til å eksistere på bakken i form av is. Alt tyder imidlertid på at i en fjern fortid, for omtrent fire milliarder år siden, var planeten mye mer innbydende, med hav, en tettere og varmere atmosfære takket være en drivhuseffekt.

Mister din magnetfelt at Mars ville ha kastet bort atmosfæren (og mye av vannet). Årsaken ? Erosjon forårsaket av solvind, ifølge data levert av Maven-sonde fra NASA. Disse to forholdene, fraværet av et magnetfelt vedlikeholdt av en indre dynamo som ikke har fungert på lenge og fraværet av en tykk atmosfære, har gjort vår nabo til en kald og tørr verden hvis overflate er utsatt for det skadelige bombardementet av kosmiske stråler. Dette har imidlertid ikke tatt motet fra menneskeheten som håper å en dag kolonisere den røde planeten. Noen venter til og med på terraformer smelter massene av tørris og vann som dekker polene.

Et magnetisk skjold ved L1 Lagrange-punktet på Mars

Men denne andre jorden kan ikke vare. Faktisk de svake gravitasjon Mars og igjen erosjonen av atmosfæren ville gjøre den ugjestmild igjen om noen tusen år. Det ville til og med være endelig fordi det ville ha mistet sine siste reserver av vann og gass karbonholdig.

En gruppe forskere har imidlertid nettopp foreslått en revolusjonerende løsning på dette problemet på NASA-konferansen. Visjon om planetarisk vitenskap 2050 som fant sted i Washington. de konsept virker rett ut av science fiction, eller i det minste, om ikke like gal som den fra Dyson Sphere ellerDødsstjerne fra Stjerne krigen, er av kaliber av romstasjoner av Gerard O’Neill. Det ville være intet mindre enn å plassere ved L1 Lagrange-punktet til Mars-Sun-systemet et objekt som ville oppføre seg som en magnetisk dipol, eller i mindre tekniske termer, en magnet. Numeriske simuleringer til støtte ville de ha vist at en magnetosfære På denne måten kunne den utplasseres kunstig og det som er igjen av atmosfæren på Mars kunne beskyttes mot erosjonen av solvinden. Det kan ta form av en slags ballong oppblåsbar som er i stand til å generere magnetiske felt med en intensitet på 1 til 2 teslaer.

Faktum er at vi ikke har en nøyaktig vurdering av enheten som ville være i stand til å generere et slikt felt, og vi kan absolutt tenke oss at det vil kreve en betydelig strømkilde. Hvor skulle det komme fra? Fra solstråling med solcelleceller ? Det er heller ikke kjent hvordan det planlegges bygget eller hva kostnaden for et slikt selskap vil bli. Uansett er dette fortsatt en god intellektuell øvelse å fortsette, og hvem vet hvor menneskeheten vil være om et århundre fra nå med teknologien til kontrollert fusjon og utnyttelse robotisk fra asteroider ?