tilbakevending til buzz med ProMotion 120 Hz

Et nytt nettbrett iPad Mini 6 Den dukket opp i september i fjor og fornyet det kompakte formatet og oppdaterte det tekniske arket, med en stillestående LCD-skjerm, men med en større diagonal på 8,3 tommer som presser Touch ID-leseren på kanten og med en nyeste generasjon Apple A15 Bionic-brikke.

Denne velkomne redesignen uttømmer imidlertid ikke summingen ved utarbeidelsen av en iPad Mini Pro hvis egenskaper FrontTron-filteret fortsetter å vise.

Noen detaljer endres som å opprettholde en diagonal på 8,3 tommer mens andre dukker opp, for eksempel teknologiintegrasjon Forfremmelse og hans 120 Hz oppdatering tilpasset.

Vil dette fjerne Gelatinfortrengning under rullene? Alt er mulig.

Lekkatoren hevder at Samsung Display ga panelprøver til Apple og at iPad Mini Pro ville ha en grunnleggende konfigurasjon med en SoC. Apple A15 assosiert med 4 GB RAM og 128 GB lagring … alternativet tilbys ikke for iPad Mini 6.

Prisen på dette nettbrettet vil være litt høyere enn iPad Mini 6 (som starter på € 559 ​​i 64 GB-versjonen), men uten overskudd. Hvis ryktet vokser, er det mange som tviler på dets eksistens eller relevansen til en iPad Mini Pro i utvalget av Apple-nettbrett.