Tilbehørssøk: Fortnite kjøpesenter, hvordan får du tilgang til modusen for øyhopping-utfordringen? – Breakflip

Hvordan får jeg tilgang til Prop Hunt: Mall-spillmodusen i Fortnite for å fullføre Island Hopping-utfordringene?

De nye utfordringene er tilgjengelige i Fortnite, annerledes enn de vi er vant til å se! Dette er «Island to Island»-oppdragene, og for å få tilgang til dem må du gå til forskjellige spillmoduser i Fortnite. I hver av disse modusene må du fullføre et oppdrag som lar deg oppnå XP.

Men hvordan bli med i spillmodusen «Prop Hunt: Mall» i Fortnite, som gjør det mulig å validere søket « Eliminer motstandere forkledd som rekvisitter i Prop Hunt: Mall »? Vi beskriver trinnene som skal følges nedenfor!

Hvordan bli med i Prop Hunt: Mall-modus i Fortnite?

For å bli med i denne spillmodusen, må du bruke en bestemt kode! For å gjøre dette, følg trinnene nedenfor:

Gå til listen over Fortnite-spillmoduser

Klikk på «Øykode» øverst på skjermen

Skriv inn følgende øykode: 1234-1679-1165

Skriv inn spillmoduskoden her

Når dette er gjort, bekreft å bli med på øya. Prop Hunt: Mall. Du vil da kunne bestå den forespurte utfordringen uten bekymringer, og deretter fortsette med øyhopping-oppdrag. Ytterligere fem utfordringer må fullføres på forskjellige øyer og vil gi deg enda mer XP! Ikke nøl med å fullføre dem alle for å dra nytte av denne fordelen og oppdage forskjellige kart over den kreative modusen til Fortnite.

