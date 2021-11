Tilbyr Barack Obama, den virkelige moderne mannen, definisjonen av utopisme?

Barack Obama og Bruce Springsteen var spesielle gjester på Daily Show. Ifølge Barack Obama var det et ekstraordinært møte som tok tid å forklare hva en moderne mann er.

Hun formaliserte oss allerede gjennom sine feminine visjoner for noen år siden De hevder at kvinner er bedre enn menn (Sier at vi ikke er det, det er han!). Han fortsetter sitt tempo og forklarer oss i dag skapelsen (eller ikke) av det moderne mennesket.

Ble invitert til utgivelsen av deres dialogbok med tittelen.Renigates: Født i USA“, Tidligere president og amerikansk sanger Yann Pardes. Hvis du ikke følger nyhetene på den andre siden av Atlanteren, vil du bli overrasket over å se en bok skrevet av disse to karakterene. De ble faktisk venner senere i livet, på grunn av deres ideologisk intimitet. QG Magazine.

For å finne ut hvem som er sjefen mellom de to vennene, er de begge enige om at det er konene deres bestemor og Michael som er de virkelige sjefene. I anledningen sa Barack Obama:For det meste, i USA, ønsker vi å være en idrettsutøver, tiltrekke oss så mange kvinner som mulig, tjene mye penger …“-“Din cow-boy?— spør Jan Bardes.Det er litt av Barack Obama som bekrefter det. Forutsatt at det fortsatt er mange som definerer seg slik, tror jeg vi må komme forbi dem. Men for å være presis gikk vi gjennom disse periodene selv for å definere seg selv som en sterk mann, og disse modellene er essensielle. Nå forteller vi oss selv at det er motsatt.Vet vi hvordan vi skal ta vare på andre?‘,’Ta ansvar for andre‘. Det er det det å være menneske handler om i dag. Disse nye definisjonene ga oss til slutt større tilfredshet. Dessuten lærte konene våre oss til en viss grad det samme, men lærte også barna våre.“

Dette er en moderne ideologi!