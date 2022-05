tilgjengelig på alle Insomniac PS5-titler

Sony kunngjorde nettopp på mandag at PlayStation 5s Variable Refresh Rate (VRR)-funksjonen vil rulle ut denne uken. Noen spillere har vært i stand til å teste denne nye teknologien i et stort antall kompatible spill. Tilsynelatende tilbyr den den lovede ytelsesøkningen.

Hva er variabel oppdateringsfrekvens eller VRR-støtte? Hvordan aktivere den?

VRR er først et akronym hentet fra Variable Refresh Rate. Som navnet antyder, representerer det den variable oppdateringsfrekvensen som brukes på et bilde for å forbedre dets klarhet. Hovedformålet er å eliminere riving, et visuelt problem som får bildet til å flimre på en TV.

Det bør bemerkes at VRR er en funksjon i den nyeste generasjonen av TV-er eller skjermer som bruker HDMI 2.1-standarden. Sony spesifiserte derfor i sin kunngjøring at denne støtten vil aktiveres automatisk for alle de som har en kompatibel skjerm.

Hvis du vil forsikre deg om at dette er tilfellet for datamaskinen din, går du bare til PS5-innstillingene dine, under fanen Skjerm og video. I videoutgangsdelen vil du se innstillingene dedikert til VRR. Den sitter rett over HDR. Derfra er det fortsatt mulig å deaktivere den automatiske konfigurasjonen av denne teknologien. Du kan også bruke den på inkompatible spill.

Her er listen over spill som allerede er kompatible med denne teknologien

Under kunngjøringen avslørte Sony at noen spill vil få oppdateringene for å støtte VRR. Vi må fortsatt vente de neste ukene. Derimot bruker alle Insomniacs PS5-titler denne funksjonen. Dette refererer spesielt til:

astro spillrom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War (engelsk versjon)

dødsløkke

Skjebne 2

Devil May Cry 5 spesialutgave

skitt 5

falne gud

Marvels Spider-Man remasteret

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Lille Tinas eventyrland

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Midgardsstammer

Månedene som ble nevnt av Sony i slutten av mars vil bare være én. Den japanske produsenten vil begynne å implementere denne oppdateringen fra denne siste uken i april.

konklusjon

Å bringe denne funksjonen til PS5 vil tillate denne konsollen å tilpasse seg Microsofts Xbox X- og S-serier. De har tilbudt VRR siden dag én. Denne funksjonen vil intensivere den visuelle ytelsen til spill ved å redusere eller eliminere skjermrivning.